Ispringen (ots) -Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH nutzte die Embedded World in Nürnberg für einen intensiven Austausch mit interessierten Nachwuchstalenten.Die Präsentation innovativer Produkte einerseits, die Suche nach neuen Nachwuchstalenten andererseits: Rutronik war auch 2024 auf der Fachmesse Embedded World als Aussteller zu Gast. Die Messe fand vom 9. bis zum 11. April 2024 im Messezentrum Nürnberg statt. Im Fokus des Messeauftritts von Rutronik stand nicht nur die Präsentation technischer Neuentwicklungen und Komplettlösungen, sondern auch der persönliche Kontakt mit Studierenden, Absolventen und Auszubildenden.Rutronik informiert Berufseinsteiger über KarriereperspektivenDas Team von Rutronik bot interessierten Berufseinsteigern umfassende Einblicke in die beruflichen Chancen (https://www.rutronik-careers.com/jobs) bei einem der weltweit führenden Broadline-Distributoren. "Insbesondere am Student Day luden wir Studierende der Ingenieurwissenschaften und verwandten Disziplinen ein, in persönlichen Gesprächen mehr über die Einstiegsmöglichkeiten und Karriereperspektiven bei Rutronik zu erfahren. Dies bot ihnen auch die Möglichkeit, einen direkten Einblick ins Unternehmen zu erhalten", sagt Stephan Menze, Head of Global Innovation Management, der vor Ort dabei war.Der Student Day zieht jährlich rund 1.000 Studierende der embedded-relevanten Ingenieurstudiengänge aus Deutschland, Österreich und der ganzen Welt an. Hier haben sie die Möglichkeit, in den direkten Austausch mit Experten zu treten, erste wichtige Kontakte zu potenziellen zukünftigen Arbeitgebern zu knüpfen, ihr Fachwissen zu erweitern und eingebettete Systeme in den verschiedensten Anwendungen kennenzulernen.Neben dem Knüpfen von Kontakten zeigte Rutronik an Stand 248 in Halle 2 innovative Produkte von führenden Herstellern wie Infineon, Intel und MediaTek, die zukunftsweisende Applikationen ermöglichen. Ein Highlight war die erstmalige Vorstellung des RAB4 Adapter Boards, das die präzise Echtzeitkinematik-Technologie (RTK) für zentimetergenaue Positionsbestimmungen nutzt. Als praktisches Beispiel hierfür präsentierte das Rutronik-Team vor Ort einen via App steuerbaren Rover: Als Demo-Anwendung zeigte dieser, wie Entwickler von den Proof-of-Concepts der Rutronik System Solutions, wie dem RAB4 in Kombination mit dem Base Board RDK3, profitieren können.Neueste Technologien auf der Embedded World 2024:Seit ihrer Gründung im Jahr 2003 hat sich die Embedded World als globale Leitmesse und zentraler Treffpunkt für Experten aus der Embedded-Community etabliert. Mit über 950 Ausstellern und 27.000 Besuchern bietet sie einen umfassenden Überblick über die gesamte Bandbreite eingebetteter Systeme, von Hardware- und Software-Lösungen bis hin zu komplexen Systemdesigns.Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH (https://www.rutronik.com/) ist stolz darauf, Teil dieser dynamischen Plattform zu sein. Durch ihre Präsenz auf der Embedded World 2024 unterstreicht sie ihre Rolle als Innovationsführer und attraktiver Arbeitgeber in der Technologiebranche.Über Rutronik:Die Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH ist einer der führenden Distributoren Europas. Mit über 1.900 Mitarbeitenden und 82 Niederlassungen auf drei Kontinenten hat sich das Unternehmen seit der Gründung 1973 zu einem Global Player gewandelt.