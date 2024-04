DJ ZEW-Index steigt im April stärker als erwartet

Von Andreas Plecko

MANNHEIM (Dow Jones)--Die Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen hat sich im April stärker aufgehellt als erwartet. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen erhöhte sich auf 42,9 Punkte von 31,7 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg auf 35,0 Punkte gerechnet.

Der Index zur Beurteilung der Konjunkturlage legte nur leicht zu, und zwar auf minus 79,2 Punkte nach minus 80,5 Zählern im Vormonat. Ökonomen hatten einen stärkeren Anstieg auf minus 75,0 Punkte erwartet.

"Eine sich erholende Weltwirtschaft hebt die Erwartungen für Deutschland", erklärte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Die Hälfte der Befragten erwartet eine Verbesserung der deutschen Konjunktur in den nächsten sechs Monaten. Stark verbesserte Lageeinschätzungen und Konjunkturerwartungen in den deutschen Exportländern tragen zu dem gestiegenen Optimismus bei. Dies zeigt sich unter anderem auch in einer erwarteten Aufwertung des US-Dollar gegenüber dem Euro."

Die Konjunkturerwartungen für die Eurozone verbesserten sich im April ebenfalls. Der entsprechende Indikator stieg um 10,4 Punkte gegenüber dem Vormonat auf 43,9 Zähler. Der Indikator für die aktuelle Konjunkturlage im Euroraum verbesserte sich um 6,0 auf minus 48,8 Zähler.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/cbr

(END) Dow Jones Newswires

April 16, 2024 05:08 ET (09:08 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.