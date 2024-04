Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Hinter der Seitwärtstendenz der Renditen von Bundesanleihen in den vergangenen Wochen verbargen sich divergierende Einflüsse, so die Analysten der DekaBank.Auf der einen Seite habe sich der Eindruck erhärtet, dass die EZB im Juni mit der Senkung der Leitzinsen beginnen werde. Auf der anderen Seite hätten Datenveröffentlichungen aus den USA die globalen Rentenmärkte belastet. Da sie zudem Zweifel am Ausmaß der geldpolitischen Lockerung im Euroraum hervorgerufen hätten, hätten sie in ungewöhnlich starker Weise auch auf das kurze Ende der Bundkurve ausgestrahlt. Vor diesem Hintergrund sollten sich Leitzinssenkungen der EZB im Quartalsrhythmus in sinkenden Renditen kurzlaufender Bundesanleihen niederschlagen. Demgegenüber dürften sich in den längeren Laufzeitbereichen die Lockerung der Geldpolitik und die sich verbessernden Konjunkturaussichten in etwa die Waage halten. ...

