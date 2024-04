Luxemburg (www.fondscheck.de) - Die BayernInvest erweitert ihr Führungsgremium um ein drittes Mitglied, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Neben Alexander Mertz, Sprecher der Geschäftsführung, und Marjan Galun, Geschäftsführer, wird zum 15. April 2024 Philipp Plate zum Generalbevollmächtigten des Münchner Asset Managers ernannt. In seiner neuen Funktion verantwortet er die Bereiche Risiko, IT & Nachhaltigkeit. Vorbehaltlich der Genehmigung der BaFin ist Philipp Plates baldige Berufung zum Geschäftsführer geplant. ...

