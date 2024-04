Das Center of Automotive Management (CAM) hat seine neue Analyse zu den globalen Markttrends der Elektromobilität vorgestellt. In einer herausfordernden Marktlage nimmt die Wettbewerbsintensität zu - rund um den Globus. Kurz zur Ausgangslage: Im ersten Quartal 2024 wurden in China, Europa und USA zusammen 1,75 Millionen BEV (+11 Prozent) und rund 1,1 Millionen PHEV (+52 Prozent) neu zugelassen. China leistet hierzu mit einer Million BEV und 740.000 ...

