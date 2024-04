EQS-Ad-hoc: AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognose/Dividende

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft: Nach solidem EBIT 2023|24 verhaltener Ausblick für 2024|25; Dividendenvorschlag von 0,90 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2023|24



16.04.2024 / 11:48 CET/CEST

Nach solidem EBIT 2023|24 verhaltener Ausblick für 2024|25 Dividendenvorschlag von 0,90 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2023|24 Nach vorläufigen Zahlen erzielte AGRANA im Geschäftsjahr 2023|24 (1. März 2023 bis 29. Februar 2024) ein Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) von 151,0 Mio. € und die Guidance einer sehr deutlichen Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (2022|23: 88,3 Mio. €) wurde erfüllt. Das Ergebnis je Aktie stieg auf 1,04 € (Vorjahr: 0,25 €). Die Umsatzerlöse der Gruppe betrugen 3.786,9 Mio. € (Vorjahr: 3.637,4 Mio. €). Wie bereits im Rahmen der Q3-Veröffentlichung im Jänner 2024 kommuniziert, sieht sich AGRANA seit dem vierten Quartal 2023|24 mit einem zunehmend herausfordernden Geschäftsumfeld konfrontiert und prognostiziert für das Geschäftsjahr 2024|25 ein EBIT, das deutlich unter dem Vergleichswert 2023|24 liegen wird. Dieser Ergebnisrückgang wird sich bereits im ersten Quartal 2024|25 zeigen. Der Vorstand der AGRANA Beteiligungs-AG hat heute außerdem beschlossen - vorbehaltlich einer entsprechenden Beschlussfassung des Aufsichtsrates -, der 37. ordentlichen Hauptversammlung am 5. Juli 2024 eine Dividende in Höhe von 0,90 € je Aktie für das Geschäftsjahr 2023|24 vorzuschlagen (Dividende für 2022|23: 0,90 € je Aktie). Dies entspricht einer Dividendenrendite bezogen auf den Schlusskurs am Bilanzstichtag (29. Februar 2024) von 6,7 %. Die Veröffentlichung des Geschäftsberichtes 2023|24 und aller Details zu den Jahreszahlen 2023|24 sowie zum Ausblick 2024|25 erfolgt wie geplant am 14. Mai 2024. Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter www.agrana.com zur Verfügung.



