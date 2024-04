© Foto: Unsplash



Die Aktie von Dr. Martens ist am Dienstag um 30 Prozent abgestürzt und hat ein neues Rekordtief erreicht. Zuvor hatte der ikonische Schuhhersteller aufgrund schwächerer Umsätze einen düsteren Ausblick für 2025 gegeben.Der Aktienhandel wurde nach dem Kurssturz an der Londoner Börse vorübergehend ausgesetzt, nachdem das Unternehmen ein außerplanmäßiges Handelsupdate veröffentlicht hatte. "Wir haben eine operative Kostenbasis in Erwartung eines größeren Geschäfts aufgebaut, aber angesichts der schwächeren Umsätze sehen wir derzeit einen signifikanten Deleverage, der sich auf die Erträge auswirkt", so der derzeit noch aktuelle CEO Kenny Wilson, der im März 2025 zurücktreten wird. Der derzeitige …