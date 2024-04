DJ PTA-Adhoc: Wiener Privatbank SE: Veränderungen im Vorstand - Vorstandsvorsitzender Christoph Raninger verlässt mit Jahresende die Bank

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Wien (pta/16.04.2024/11:35) - Die Wiener Privatbank SE (WPB) gibt bekannt, dass CEO Christoph Raninger nach 5 Jahren an der Spitze des Institutes seinen mit 31.12.2024 auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch und im Einvernehmen mit der Bank nicht mehr verlängern wird. Raninger übernahm im Jahr 2020 den Vorstandsvorsitz der Bank und führte die Bank durch schwierige Zeiten, die durch die COVID-19 Pandemie, den Ausbruch des Ukraine Krieges sowie die anhaltende Immobilien Krise geprägt waren. Trotz dieser herausfordernden Rahmenbedingungen ist es gelungen, die Bank nicht nur sicher durch volatile Märkte zu steuern, sondern das Geschäftsmodell der Bank weiter zu stärken und den Auftritt der Bank zu modernisieren. Somit ist die Bank gut positioniert, um ihren Kunden in jeder Marktsituation ein ausgewogenes und wertstiftendes Spektrum an Dienstleistungen anbieten zu können. Zudem steht die Bank auf Basis ihrer starken Kapital- und Liquiditätsausstattung auf sicheren Beinen und ist daher für künftige Chancen und Herausforderungen bestens gerüstet. Raninger sieht daher den Zeitpunkt erreicht, die Führung der Bank zu übergeben und sich neuen Herausforderungen zu stellen.

An einer Nachfolgeregelung wird gemeinsam gearbeitet, sodass eine geordnete Übergabe bis Jahresende sichergestellt wird.

April 16, 2024 05:35 ET (09:35 GMT)