FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bechtle von 59 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lars Vom-Cleff beschäftigte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit der Frage, ob der IT-Dienstleister 2024 ein weiteres Jahr mit "bedeutendem" Wachstum schaffen werde. Im Vorjahr hätten mittelständische Kunden zwar nur vorsichtig investiert, doch das Software- und Servicegeschäft und die Nachfrage von Großkunden sowie der öffentlichen Hand hätten den Gegenwind mehr als ausgeglichen./tih/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2024 / 08:14 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005158703

