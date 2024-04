BERLIN (dpa-AFX) - Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) fordert mehr Transparenz bei der Gestaltung der Fernwärmepreise. Die Preisgestaltung im Fernwärmemarkt sei für die Verbraucherinnen und Verbraucher "eine Blackbox". Die Bundesregierung müsse sicherstellen, dass die Verbraucher Preisänderungen nachvollziehen können, "und endlich eine verbraucherfreundliche Novellierung der Fernwärme-Verordnung angehen", sagte vzbv-Vorständin Ramona Pop am Dienstag einer Mitteilung zufolge.

Der vzbv erfasst nach eigenen Angaben seit Anfang 2023 fortlaufend die Fernwärmepreise in 31 Netzen. "Die Auswertung der Daten im ersten Quartal 2024 zeigt erneut, wie unterschiedlich die Preise für Fernwärme je nach Netz sein können", hieß es in der Mitteilung. Während effektive Preise pro Kilowattstunde für einen Haushalt in einem typischen Mehrfamilienhaus im untersuchten Fernwärmenetz in Leipzig von 17 Cent im vierten Quartal 2023 auf 20 Cent im ersten Quartal 2024 anstieg, fiel der Preis beim untersuchten Netz in Stuttgart von 22 auf 17 Cent pro Kilowattstunde.

Verbraucherinnen und Verbraucher könnten nur schlecht einschätzen, ob der Wärmepreis in ihrem Netz eher hoch oder niedrig ist, sagte Pop. "Es braucht daher ein deutschlandweites Wärmenetzregister und eine darauf aufbauende Wärmenetzkarte." Zudem forderte der vzbv die Einführung einer Preisaufsicht durch eine unabhängige Stelle./nif/DP/nas