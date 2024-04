Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die regierende AKP von Staatspräsident Erdogan hat bei den Kommunalwahlen eine herbe Niederlage einstecken müssen, so die Analysten der DekaBank.Unter anderem habe Amtsinhaber Imamoglu von der oppositionellen CHP den wichtigen Bürgermeisterposten in der Metropole Istanbul mit überraschend klarem Vorsprung verteidigen können. Imamoglu gelte nun als wahrscheinlicher Kandidat der CHP für die Präsidentschaftswahl 2028. Allerdings müsse er zunächst in einem Berufungsverfahren das gegen ihn ausgesprochene Politikverbot wegen Beamtenbeleidigung abwehren. Noch am Wahlabend habe Erdogan versichert, er plane trotz der Wahlniederlage keine Abkehr vom wirtschaftspolitischen Kurs der vergangenen Monate. Damit dürfte die Türkische Zentralbank auch weiterhin die Freiheit haben, die Geldpolitik straff zu halten und möglicherweise noch weiter zu straffen. Diese Zusicherung Erdogans habe vor allem der Türkischen Lira Unterstützung gegeben, die in den Wochen vor der Wahl stark unter Verkaufsdruck geraten sei, was umfangreiche Stützungskäufe der Zentralbank zur Folge gehabt habe. ...

