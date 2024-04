© Foto: Unsplash



Die chinesische Wirtschaft hat im 1. Quartal mit einer überraschend hohen Rate von 5,3 Prozent zugelegt, was über den Erwartungen von Analysten lag, die ein Wachstum von 4,6 Prozent vorhergesagt hatten. Trotz des stärker als erwarteten Wachstums deuten die veröffentlichten März-Indikatoren darauf hin, dass die Binnennachfrage schwach bleibe. Insbesondere der Immobiliensektor und der Einzelhandel zeigen wenig Anzeichen einer Erholung, was die Gesamtwirtschaft weiterhin belaste. "Das starke Wachstum im ersten Quartal trägt wesentlich dazu bei, Chinas Jahresziel von rund 5 Prozent zu erreichen." Er fügte jedoch hinzu: "Die Industrieproduktion hat sich in diesem Quartal ebenfalls positiv …