ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Quartalsergebnis/Vorläufiges Ergebnis

ad pepper media International N.V. gibt Ergebnis des ersten Quartals 2024 bekannt



16.04.2024 / 13:20 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Nürnberg, Amsterdam, 16. April 2024 ad pepper media International N.V., einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2024 bekannt. Die Gruppe hat demnach Brutto-Sales in Höhe von TEUR 20.772 (Q1 2023: TEUR 19.593) und einen Umsatz in Höhe von TEUR 5.176 erreicht (Q1 2023: TEUR 5.099), was einem Anstieg von 6 Prozent bzw. rund 2 Prozent entspricht. Das Segment Webgains erzielte dabei einen Quartalsumsatz in Höhe von TEUR 2.957 (Q1 2023: TEUR 2.826), während ad agents einen Umsatz von TEUR 1.756 erzielte (Q1 2023: TEUR 1.742). Das Segment ad pepper berichtet einen Umsatz in Höhe von TEUR 463 (Q1 2023: TEUR 531). Das EBITDA des ersten Quartals verbesserte sich deutlich auf TEUR 221 (Q1 2023: TEUR -328). Die Segment-EBITDAs des ersten Quartals lauten dabei wie folgt: Webgains konnte sein EBITDA aufgrund des Umsatzwachstums und einer deutlich reduzierten Kostenbasis mehr als verdreifachen und erzielte in Q1 einen Wert von TEUR 631 (Q1 2023: TEUR 189). Sehr erfreulich verlief auch das Quartal für ad agents. Es konnte mit TEUR 191 ein im Vergleich zum Vorjahr ebenfalls deutlich höheres EBITDA erzielt werden (Q1 2023: TEUR -97). Das Segment ad pepper erzielte ein Quartals-EBITDA von TEUR -13 (Q1 2023: TEUR 1). Der Bericht für das 1. Quartal 2024 wird am 24. Mai 2024 veröffentlicht. Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR: Q1

2024 Q1

2023 Brutto-Sales 20.772 19.593 % Wachstum 6,0 Umsatz 5.176 5.099 % Wachstum 1,5 davon ad pepper 463 531 % Wachstum -12,9 davon ad agents 1.756 1.742 % Wachstum 0,8 davon Webgains 2.957 2.826 % Wachstum 4,6 EBITDA 221 -328 davon ad pepper -13 1 davon ad agents 191 -97 davon Webgains 631 189 davon admin -589 -421 Liquide Mittel* 22.537 21.297

*einschließlich Wertpapierbestände zum beizulegenden Zeitwert Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com



