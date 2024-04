ACHTUNG: Interessenkonflikt - Ich besitze die Aktie zum Zeitpunkt des Interviews. CAUTION: Conflict of interest - I am a shareholder at the time of this interview. - Eure Genehmigungsprobleme sind jetzt gelöst. Da unser letztes Interview schon 1,5 Jahre aus ist, kannst du uns noch einmal einen kurzen Überblick zum Unternehmen geben? - Umfasst das geplante JV-Agreement nur das Kupferprojekt? - Kann ...