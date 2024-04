Die Nachfrage nach Bestandswohnungen zum Kauf nimmt stark zu, vor allem in den Metropolen. So meldet das Immobilienportal ImmoScout24, dass Eigentum in den größten deutschen Städten so gefragt ist wie seit zwei Jahren nicht mehr. Die Preise für Bestandswohnungen sind im ersten Quartal leicht gestiegen. Wie aktuelle Zahlen des Immobilienportals ImmoScout24 zeigen, steigt das Interesse an Immobilien zum Kauf in Deutschland deutlich. Dies gilt insbesondere für die Metropolen. Dort sind Eigentumswohnungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...