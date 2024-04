Boston (ots/PRNewswire) -Unternehmen können mit Nasunis File Data Platform Datensilos in der Cloud konsolidieren und den Microsoft KI-AssistentenNasuni, eine führende hybride Cloud-Speicherlösung, hat heute neue Leitfäden veröffentlicht, die Kunden dabei unterstützen, die Integration der bahnbrechenden Copilot-KI von Microsoft für die Verwendung mit Nasunis Datenspeichern und Workflows zu beschleunigen.Microsoft Copilot ist ein leistungsstarker Assistent mit künstlicher Intelligenz, der in das Microsoft-Anwendungsportfolio integriert ist, natürliche Sprache versteht, Daten analysieren und intelligente Antworten geben kann. Nasuni schult seine Kunden, um sie in die Lage zu versetzen, den Copiloten individuell einzusetzen,und unstrukturierte Dateneines Kunden zu nutzen, um weitere Geschäftseinblicke und Potenziale zu erschließen.Charles Douglass, IT-Direktor bei McKim and Creed, sagt: "Nasuni hat uns gezeigt, wie wir mit unseren Nasuni-Daten individuelle KI-Copilots erstellen können. Wir haben jetzt einen ersten Copiloten erstellt und freuen uns darauf, herauszufinden, wie wir ihn weiter verfeinern können, um eine Interaktion mit den Dokumenten in unserem Unternehmen zu ermöglichen."Microsoft Copilot ist zwar ein unglaublich universeller KI-Assistent, aber sein wahrer Wert für Unternehmen wird erst dann deutlich, wenn er mit den spezifischen Daten eines Unternehmens kombiniert wird", sagt Jim Liddle, Innovationsleiter bei Nasuni. "Dateidaten sind in der Regel in isolierten Umgebungen eingeschlossen, was KI unmöglich macht. Mit Nasuni können Kunden ihre Daten in der Cloud konsolidieren und dann die KI nutzen. Wir haben auf Basis von Microsoft Copilot unseren eigenen Chatbot mit dem Namen 'Ask Nasuni' entwickelt, der unsere Nasuni-Daten nutzt und in der Microsoft Teams-Umgebung eingesetzt wird, damit unsere Mitarbeiter damit interagieren können. Es ist nur logisch, dass unsere Kunden etwas ähnliches tun wollen, um ihre eigenen Unternehmensinformationen zu nutzen."Die Nasuni File Data Platform ermöglicht es Unternehmen, über mehrere Standorte verteilte Datensilos in einer zentralen Cloud zu konsolidieren. Mit der Anleitung von Nasuni können die Kunden dann:- Microsofts Copilot-KI mit von Nasuni verwalteten unstrukturierten Datensätzen verwenden.- Einen individuellen Copiloten erstellen, indem sie ihm beibringen, Nasuni-Daten für wichtige Workflows wie Vertriebs- und/oder Support-Chatbots zu verwenden.- Die Produktivität ihrer Mitarbeiter steigern, indem sie unternehmensweites Wissen nutzenSichere, private Copilot-Instanzen einsetzen, die auf die Bedürfnisse eines Unternehmens zugeschnitten sind.Marco Accardo, Direktor für Informationstechnologie am RWDI, sagte: "Die Nutzung der Copilot-KI für institutionelles Wissen ist etwas, worauf wir im RWDI hinarbeiten. Nasuni hat uns dabei geholfen, diesen Anwendungsfall zu erforschen und das Wissen in unseren von Nasuni verwalteten Daten zu nutzen."Für weitere Informationen darüber, wie Unternehmen Nasuni und Microsoft Copilot AI nutzen können, klicken Sie hier. Sie können sich auch für ein Webinar zu diesem Thema am 23.04.2024 mit Melody Yin, Cloud Solution Architect bei Microsoft, anmelden, um zu erfahren, wie KI innerhalb des Microsoft-Ökosystems funktioniert, die Grundlagen von Copilot Studio kennenzulernen, die Produktivität mit externen Datensätzen wie Nasuni zu steigern und vieles mehr.Informationen zu NasuniNasuni ist ein führendes Unternehmen für hybride Cloudspeicherlösungen, die das Unternehmenswachstum vorantreibenhoch skalierbar sind, eingebaute Sicherheit bieten und eine schnelle Edge-Performance durch eine einzigartige cloudnative Architektur liefern. Die Nasuni File Data Platform liefert Geschäftsexzellenz durch Konsolidierung von NAS und Backup sowie der Beseitigung von Datensilos. Die Lösung vereinfacht das Management und bietet Flexibilität, ohne dass Anwendungen oder Betriebsabläufe geändert werden müssen. Die eingebaute Sicherheit bietet proaktiven Schutz und schnelle Wiederherstellung, sodass das Risiko von schwerwiegenden Auswirkungen eines Ransomware-Angriffs und anderen Krisen reduziert wird. Der synchronisierte Zugang zu Dateidaten an jedem Ort gewährleistet die Nutzerproduktivität und unterstützt so Remote Work und hybrides Arbeiten. Durch die Nutzung von Objektspeicherung werden Daten konsolidiert und für Content-Intelligence-Tools sowie KI-Workflows optimiert.Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, darunter Marktführer in den Bereichen Fertigung, Bau, Energie, Verbrauchsgüter und der öffentliche Sektor. Der Firmensitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts in den USA und das Unternehmen stellt Dienstleistungen in über 70 Ländern bereit. Unternehmen auf der ganzen Welt verlassen sich auf Nasuni, darunter Marktführer in den Bereichen Fertigung, Bau, Energie, Verbrauchsgüter und der öffentliche Sektor. Der Firmensitz von Nasuni befindet sich in Boston, Massachusetts in den USA und das Unternehmen stellt Dienstleistungen in über 70 Ländern bereit. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.