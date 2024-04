Volkswagen-Aktie: Rückblick auf eine turbulente Vergangenheit In den letzten Jahren gehörte die Volkswagen-Aktie (Vz) zu den klaren Verlierern im DAX. In den vergangenen 36 Monaten sank der Aktienkurs um 48,2 Prozent. Das Jahr 2022 war mit einem Kursverlust von 34,3 Prozent das drittschlechteste Jahr in der VW-Geschichte. Im vergangenen Jahr 2023 fiel der Aktienkurs um 4 Prozent,...

Den vollständigen Artikel lesen ...