Ganz spurlos gehen die geopolitischen Eskalationen wohl doch nicht am Markt vorüber. DAX startet mit Abschlägen in den zweiten der Tag der Woche nach dem Angriff des Irans auf Israel. Ob jetzt die Zeit für eine Korrektur gekommen ist, welche Indikatoren Licht ins Dunkel bringen und weshalb noch ein ganz anderes Risiko für eine deutliche Korrektur schlummern, erfahren Sie in diesem Interview mit Jürgen Molnar, Robomarkets.