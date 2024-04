Heute geht es mal nicht um eine spezielle Branche an der Börse oder eine spezifische Aktie. Diesmal dreht sich diesmal alles um das Thema, wie man sich das Wissen für eine erfolgreiche Karrie an den Kapitalmärkten am besten aneignet. Ob Börsenneuling oder langjähriger Investor, heute wird jeder fündig! ...