Während die jüngsten Geschäftsergebnisse der Bank of America eine gemischte Bilanz im 1. Quartal des Jahres zeigen, können sich die von Morgan Stanley bei Anlegern gut sehen lassen.Der Nettogewinn der Bank of America betrug 6,7 Milliarden US-Dollar oder 0,76 US-Dollar pro verwässerter Aktie. Im Vorjahr waren es noch 8,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahr und ein bereinigter Reingewinn von 7,2 Milliarden US-Dollar. Der Umsatz nach Zinsaufwendungen ging leicht um 440 Millionen US-Dollar zurück, was einem Rückgang von 2 Prozent entspricht, obwohl höhere Gebühren im Investment Banking und Wealth Management griffen. Die Bank of America (BofA) berichtete niedrigere Zinsüberschüsse und erhöhte …