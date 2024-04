© Foto: Igor Golovniov - picture alliance / ZUMAPRESS.com



Die zuletzt schwachen Papiere von US-Krankenversicherern könnten vor einem Comeback stehen: Branchenprimus UnitedHealth hat am Dienstag starke Quartalszahlen präsentiert.Stark steigende Patientenkosten und die Aussicht auf geringere Erhöhungen der Zuzahlungen für sogenannte Medicare-Advantage-Patienten haben die Aktien von US-Krankenversicherern in den vergangenen Wochen stark in Bedrängnis gebracht. Branche in diesem Jahr mit schwacher Performance Die Aussicht auf sinkende Margen und niedrigere Gewinne haben Papiere wie die von Branchenprimus UnitedHealth, dem größten privaten Krankenversicherer der Welt, seit dem Jahreswechsel um 15 Prozent einbrechen lassen. Geradezu gecrasht ist das …