DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 17. April (vorläufige Fassung)

=== *** 00:30 GB/Rio Tinto plc, Operation Report 1Q *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, Trading Statement 1Q *** 07:00 NL/ASML Holding NV, Ergebnis 1Q 07:00 NL/TomTom NV, Ergebnis 1Q 07:15 NL/Just Eat Takeaway.com NV, Trading Update 1Q 07:20 SE/Volvo AB, Ergebnis 1Q 08:00 GB/Easyjet plc, Trading Update 1H *** 08:00 GB/Verbraucherpreise März PROGNOSE: +0,5% gg Vm/+3,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+3,4% gg Vj Kern PROGNOSE: +0,6% gg Vm/+4,1% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+4,5% gg Vj *** 10:00 DE/Covestro AG, HV *** 10:00 NL/Redcare Pharmacy NV (ehemals Shop Apotheke Europe NV), HV *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders *** 11:00 EU/Verbraucherpreise März Eurozone PROGNOSE: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj Vorabschätzung: +0,8% gg Vm/+2,4% gg Vj zuvor: +0,6% gg Vm/+2,6% gg Vj Kernrate (ohne Energie, Nahrung, Alkohol, Tabak) PROGNOSE: +1,1% gg Vm/+2,9% gg Vj Vorabschätzung: +1,1% gg Vm/+2,9% gg Vj zuvor: +0,7% gg Vm/+3,1% gg Vj *** 11:00 IT/EZB-Direktor Cipollone, Rede in Vorstandssitzung der Italian Banking Association 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:30 DE/Auktion 0,00-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2050 im Volumen von 1,0 Mrd EUR 11:30 DE/Auktion 2,50-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2054 im Volumen von 1,0 Mrd EUR 13:00 DE/Regierungs-PK *** 13:00 US/Abbott Laboratories, Ergebnis 1Q *** 15:00 US/EZB-Direktor Cipollone, Interview bei IIF Global Outlook Forum 15:00 US/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an World Economy Summit, Washington *** 15:00 US/Internationaler Währungsfonds (IWF), Fiscal Monitor *** 17:00 US/EZB-Ratsmitglied Hernandez de Cos, Interview bei IIF Global Outlook Forum *** 17:45 US/EZB-Direktorin Schnabel, Keynote bei International Research Forum on Monetary Policy *** 18:00 US/BoE-Governor Bailey, Interview bei IIF Global Outlook Forum *** 20:00 Fed, Beige Book - US/Bundesfinanzminister Lindner, Teilnahme an Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds (IWF), Washington ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

April 16, 2024

