Toronto, Ontario, 16. April 2024 - Collective Mining Ltd. (TSX: CNL, OTCQX: CNLMF, FWB: GG1) ("Collective" oder das "Unternehmen") - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/collective-mining/ - freut sich bekannt zu geben, dass Ari Sussman, Executive Chairman, am 18. April 2024 live auf der OTCQX Best 50 Virtual Investor Conference, die von VirtualInvestorConferences.com veranstaltet wird, sprechen wird.

DATUM: Donnerstag, 18. April 2024

ZEITPUNKT: 10:30 a.m. ET

LINK: https://bit.ly/48OzEYk

Dabei handelt es sich um eine interaktive Live-Online-Veranstaltung, bei der die Anleger eingeladen sind, dem Unternehmen in Echtzeit Fragen zu stellen. Sollten die Teilnehmer nicht in der Lage sein, am Tag der Konferenz live dabei zu sein, wird nach der Veranstaltung auch ein archivierter Webcast zur Verfügung gestellt.

Es wird empfohlen, dass Online-Investoren sich vorab registrieren und den Online-Systemcheck durchführen, um die Teilnahme zu beschleunigen und aktuelle Informationen über die Veranstaltung zu erhalten.

Erfahren Sie mehr über die Veranstaltung unter www.virtualinvestorconferences.com.

Ari Sussman, Executive Chairman von Collective, wird einen Überblick über das unternehmenseigene Porphyrsystem Apollo sowie über die neu gemeldeten Porphyrentdeckungen des Unternehmens geben. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, Guayabales, ist im Apollo-System verankert, das das großflächige und hochgradige Kupfer-Silber-Gold-Wolfram-Porphyr-System Apollo beherbergt, das große Tonnagen aufweist. Die Ziele des Unternehmens für das Jahr 2024 sind die Erweiterung des Apollo-Systems, der Nachweis, dass sich die jüngsten Entdeckungen bei den Zielen Olympus und Trap zu großflächigen Systemen entwickeln, sowie eine neue Entdeckung bei den Zielen Box, Tower oder X.

Über Collective Mining Ltd.

Unsere aktuelle Unternehmenspräsentation und weitere Informationen finden Sie unter www.collectivemining.com.

Collective Mining wurde von dem Team gegründet, das Continental Gold Inc. entwickelt und für einen Unternehmenswert von ca. $ 2 Milliarden an Zijin Mining verkauft hat. Collective Mining ist ein Kupfer-, Silber-, Gold- und Wolframexplorationsunternehmen mit Projekten in Caldas, Kolumbien. Das Unternehmen hat Optionen auf den Erwerb von 100 %-Beteiligungen an zwei Projekten, die sich direkt in einem etablierten Bergbaulager mit zehn vollständig genehmigten und in Betrieb befindlichen Minen befinden.

Das Management, Insider und ein strategischer Investor besitzen fast 50 % der ausstehenden Aktien des Unternehmens und sind somit vollständig auf die Aktionäre ausgerichtet. Das Unternehmen ist an der TSX unter dem Kürzel "CNL", an der OTCQX unter dem Kürzel "CNLMF" und an der FSE unter dem Kürzel "GG1" notiert.

Über virtuelle Investorenkonferenzen

Virtual Investor Conferences (VIC) ist die führende proprietäre Investorenkonferenzreihe, die ein interaktives Forum für börsennotierte Unternehmen bietet, um sich nahtlos direkt den Investoren zu präsentieren.

VIC ist eine Lösung zur Einbindung von Investoren in Echtzeit und wurde speziell entwickelt, um Unternehmen einen effizienteren Zugang zu Investoren zu ermöglichen. VIC ist den Komponenten einer Investorenkonferenz vor Ort nachempfunden und bietet Unternehmen erweiterte Möglichkeiten, mit Investoren in Kontakt zu treten, gezielte Einzelgespräche zu planen und ihre Präsentationen mit dynamischen Videoinhalten aufzuwerten. Virtual Investor Conferences bietet einem globalen Netzwerk von privaten und institutionellen Anlegern eine führende Investorenkommunikation und beschleunigt die nächste Stufe der Investorenansprache.

Informationen Kontakt:

Folgen Sie Executive Chairman Ari Sussman (@Ariski73) auf X

Folgen Sie Collective Mining (@CollectiveMini1) auf X, (Collective Mining) auf LinkedIn, und (@collectivemining) auf Instagram

Investoren und Medien

Paul Begin, Finanzvorstand

mailto:p.begin@collectivemining.com

+1 (416) 451-2727

Virtuelle Investorenkonferenzen

John M. Viglotti

SVP Unternehmensdienstleistungen, Investorenzugang

OTC-Märkte-Gruppe

(212) 220-2221

mailto:johnv@otcmarkets.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

mailto:info@resource-capital.ch

http://www.resource-capital.ch

VORAUSSCHAUENDE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Bohrprogramme, einschließlich des Zeitplans der Ergebnisse, sowie über die Zukunft und die Absichten von Collective. Wo immer es möglich ist, wurden Wörter wie "kann", "wird", "sollte", "könnte", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments zur Verfügung standen.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten erhebliche Risiken, Ungewissheiten und Annahmen. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann Collective dem Leser nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt, und Collective übernimmt keine Verpflichtung, sie zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74258Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=74258&tr=1



