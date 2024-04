London (www.fondscheck.de) - Europäische thematische ETFs hatten in den ersten Monaten des Jahres 2024 Kapitalabflüsse von etwa 366 Millionen US-Dollar hinzunehmen, so die Experten von ARK Invest Europe.Das Vertrauen der Anleger in bahnbrechende Technologien, die Automatisierung und Innovation vorantreiben würden, manifestiere sich ungeachtet dessen auch 2024: Nach wie vor fließe viel Kapital (952 Millionen US-Dollar) einzig in das Thema Robotik- Automatisierung und KI - das seien 69 Prozent der gesamten Nettozuflüsse seit Jahresbeginn. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...