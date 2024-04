© Foto: Bildagentur-online/Fischer | Bildagentur-online/Fischer - picture alliance



Gold brennt in puncto Preisentwicklung ein Feuerwerk ab. Im Schatten der Goldrallye nahmen auch andere Metalle Fahrt auf. So sprangen Silber und Kupfer an und verzeichnen seit einiger Zeit deutliche Preisanstiege.Die Chancen bei Gold und Silber wurden in den aktuellen Artikeln "Bläst Gold nun zum Angriff auf die 3.000 US-Dollar?" und "Gold lässt Silberpreis eskalieren. Silber bald bei 50 US-Dollar?" detailliert herausgearbeitet. Nicht minder spannend ist die aktuelle Situation bei Kupfer. Gründe für den Preisanstieg Als Mitte März bekannt wurde, dass in China einige größere Kupferhütten ihre Produktion drosseln würden, geriet der Markt in Wallung. Die hohen Kosten forderten ihren Tribut. …