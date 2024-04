Abitibi Metals untermauert Tagebaupotenzial des polymetallischen B26-Projekts

Anzeige / Werbung

Es geht weiter: Abitibi Metals präsentiert mächtige Abschnitte mit Kupfervererzung von seinem B26-Projekt.

Mit einer Serie erfolgreicher Bohrungen erweitert Abitibi Metals (CSE:AMQ; OTCQB:AMQFF; FSE:FW0) in diesem Frühjahr weiter systematisch den oberflächennahen Fußabdruck seiner polymetallischen Lagerstätte B26 im Abitibi Bergbaucamp in Quebec. Unter anderem meldete Abitibi Metals 97,5 Meter (!) mit 1,47% Cu-Äq nahe der Oberfläche. Die Ergebnisse von #301 unterstützen das Tagebaupotenzial für große Tonnagen mit einem hochgradigen Kern und testeten die tatsächliche Breite der Mineralisierung. Die Ergebnisse von #335 bestätigten und erweiterten das Kupferpotenzial der "Satellite West"-Zone, die 500 Meter westlich der Hauptlagerstätte liegt.

Das Unternehmen hatte sich das fortgeschrittene B26-Projekt (IND: 7,0 MT @ 2,.94% CuÄq % INF: 4,4 MT @ 2,97% CuÄq) erst am 16. November 2023 über ein Optionsabkommen mit SOQUEM Inc., einer Tochtergesellschaft der staatlichen Investissement Québec, gesichert. Über einen Zeitraum von sieben Jahren kann Abitibi 80 % des Projekts erwerben. Zugleich hat SOQUEM bei Unterzeichnung der Option einen Anteil von 9,9 % des Kapitals von Abitibi erhalten. Zur Sicherung von 50 % an dem Projekt muss Abitibi zunächst 7,5 Mio. CAD in Exploration investieren. Für den 80prozentigen Earn-In muss Abitibi eine PEA vorlegen und weitere 7 Mio. CAD in Exploration stecken. In einer Reihe von erfolgreichen Kapitalerhöhungen seit Ende vergangenen Jahres hat Abitibi insgesamt 21,8 Mio. CAD erlöst. Der aktuelle Cash-Bestand von ca. 19 Mio. CAD würde ausreichen, schon heute den gesamten Earn-In zu bezahlen!

Erneut hervorragende Bohrergebnisse von B26

Das Unternehmen schließt derzeit sein Winterbohrprogramm auf der Lagerstätte ab, bei dem 13.500 Meter im Rahmen der ersten Phase einer vollständig finanzierten 30.000-Meter-Feldsaison 2024 gebohrt werden sollen. Die Highlights der jetzt veröffentlichten Serie von Bohrlöchern 1274-24-297 bis 301, 334 und 335 lauten: #297 - 0,70 % CuEq auf 32,5 Metern, beginnend bei 52,3 Metern entlang des Bohrlochs; #299 - 1,04 % CuEq auf 10,4 Metern, beginnend bei 33 Metern entlang des Bohrlochs; #300 - 5,35 % CuEq auf 8,1 Metern, beginnend auf 251 Metern entlang des Bohrlochs; #301 - 1,47% CuEq auf 97,5 Metern, beginnend bei 30,5 Metern entlang des Bohrlochs, einschließlich 3,9% CuEq auf 21,8 Metern sowie #335 - 1,05 % CuEq auf 8,6 Metern, beginnend bei 125,4 Metern.

Jonathon Deluce, CEO von Abitibi Metals, kommentierte: "Wir freuen uns, die nächsten Ergebnisse unseres Jungfernbohrprogramms auf der Polymetalllagerstätte B26 bekannt zu geben. Die oberflächennahen Ergebnisse von Bohrloch #301 waren mit 1,47 % CuEq auf 97,5 Metern, einschließlich 3,9 % CuEq auf 21,8 Metern, hervorragend. Dieses Bohrloch erweitert die mineralisierte Zone und steht im Einklang mit unserem Ziel, den hochgradigen Kern besser zu definieren und gleichzeitig das Potenzial für oberflächennahe große Tonnagen zu bewerten. Die Bohrlöcher 297 und 299 haben das System erfolgreich neigungsaufwärts erweitert und die Mineralisierung näher an die Oberfläche des Grundgesteins gebracht."

Abitibi Metals Corp. ist auf Gold- und Buntmetallexploration im Abitibi-Bergbaucamp in Quebec fokussiert. Das Portfolio des Unternehmens umfasst neben der hochgradigen Polymetalllagerstätte B26 u.a. auch das Beschefer Goldprojekt, wo historische Bohrungen vier historische Abschnitte mit einem Metalgehalt von über 100 g/t Gold identifiziert haben. Besonders hervorzuheben sind Abbschnitte mit 55,63 g/t Gold auf 5,57 Metern und 13,07 g/t Gold auf 8,75 Metern. Die gut gefüllten Kassen von Abitibi lassen es zu, das derzeit auch Bohrungen auf dem Bescheffer-Projekt stattfinden. Das Unternehmen dürfte in kurzer Folge weiter Explorationsergebnisse veröffentlichen.

Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach!

Oder folgen Sie Goldinvest.de auf LinkedIn



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers.

Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Abitibi Metals Corp hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen, was den Kurs der Abitibi Metals Corp. beeinflussen könnte. Darüber hinaus besteht zwischen Abitibi Metals Corp. und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Abitibi Metals Corp. berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002058432,CA00367M1086