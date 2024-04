Kurz nachdem finanztreff.de über die Forderung des ukrainischen Präsidenten Selenskyj nach mehr Artilleriemunition berichtet hat, hat der deutsche Rüstungskonzern am Dienstagnachmittag den Bau einer neuen Munitionsfabrik in Litauen angekündigt. Finanztreff.de beleuchtet, was hinter dem Projekt steckt.Rheinmetall hat jüngst Pläne verkündet, eine hochmoderne Fabrik für die Fertigung von 155-Millimeter-Artilleriemunition ...

Den vollständigen Artikel lesen ...