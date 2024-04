Das kommt überraschend: Punkt 2 der Tagesordnung zur virtuellen Hauptversammlung (HV) von SMA Solar Technology am 28. Mai 2024 sieht doch tatsächlich die Ausschüttung einer Dividende von 0,50 Euro je Aktie vor - entsprechend einer Ausschüttungssumme von 17,35 Mio. Euro. Unerwartet ist der Vorschlag insbesondere deshalb, weil im Ende März veröffentlichten Geschäftsbericht für 2023 das ... The post SMA Solar: Erste Dividende seit 2017 appeared first on Boersengefluester.

