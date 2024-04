Der amerikanische Versicherungskonzern UnitedHealth gehört wie Microsoft zu den Unternehmen, die Anleger nach dem Ansatz von André Kostolany nie verkaufen sollten. Die Aktie legt am Dienstag stark zu, das ist der Grund. UnitedHealth legt zur Handelseröffnung in den USA in einem sonst eher schwächeren Börsenumfeld knapp sieben Prozent zu. Hauptursache hierfür sind besser als erwartete Geschäftszahlen für das erste Quartal, obwohl ein Cyberangriff auf das Tochterunternehmen Change Health und der Verkauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...