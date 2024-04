Ein Spieleentwickler hat sich für einen Heiratsantrag etwas Besonderes überlegt. Statt einfach zu fragen, programmierte er über mehrere Monate ein Spiel, das die entscheidende Frage stellen sollte. Aaron Leigh Nielsen ist ein Game-Designer aus Australien, der schon an erfolgreichen Titeln wie Sea of Thieves mitgewirkt hat. Das meiste Herzblut dürfte er aber in ein privates Projekt gesteckt haben. Mit einem Spiel namens Love Letter hat er um die Hand ...

