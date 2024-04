© Foto: Foto: Sven Hoppe/dpa



Wer sich gegen unerwartete Ausschläge bei der Inflation absichern will, sollte auf keinen Fall Gold kaufen, wie aus einer aktuellen Studie hervorgeht. Worauf Anleger stattdessen setzen sollten.Gold ist nicht die beste Absicherung gegen eine unerwartete Inflation. Bitcoin auch nicht. Eine weitaus bessere Absicherung ist hingegen eine Long-Position in TIPS (Inflationsanleihen) kombiniert mit einer Short-Position in US-Staatsanleihen, wie aus einer aktuellen Studie von Vincent Deluard, Leiter Global Macro Strategy bei StoneX, hervorgeht. Dies lässt sich leicht mit ETFs aufbauen. Ein aktuelles Beispiel ist die Reaktion der Märkte auf den unerwartet schlechten Inflationsbericht der vergangenen …