FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
FIGENE CAPITAL SA ZY 1 20X PLGPPIK00011
AB/FROM ONWARDS 16.04.2024 16:43 CET
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FIGENE CAPITAL SA ZY 1 20X PLGPPIK00011
AB/FROM ONWARDS 16.04.2024 16:43 CET