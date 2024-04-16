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WKN: A0RDB8 | ISIN: PLGPPIK00011 | Ticker-Symbol: 20X
Frankfurt
16.04.24
17:04 Uhr
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Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
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