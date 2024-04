Vaduz (ots) -Die Regierung hat in ihrer Sitzung vom Dienstag, 16. April 2024 die Stellungnahme zu den anlässlich der ersten Lesung betreffend die Abänderung des Ehegesetzes, des Partnerschaftsgesetzes und des Personen- und Gesellschaftsrechts aufgeworfenen Fragen verabschiedet. Mit dieser Vorlage wird die Motion vom 21. September 2022 umgesetzt und die Ehe für alle in Liechtenstein eingeführt.Im Rahmen der ersten Lesung im Landtag, welche am 8. März 2024 stattgefunden hat, wurde die Vorlage ausdrücklich begrüsst. Es wurden nur einige wenige Fragen gestellt, welche die Regierung mit der verabschiedeten Stellungnahme beantwortet.Der Landtag wird die Stellungnahme voraussichtlich im Mai 2024 in zweiter und abschliessender Lesung behandeln.Pressekontakt:Ministerium für Infrastruktur und JustizGeneralsekretariatT +423 236 64 42justiz@regierung.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100918353