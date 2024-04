TradeSun und Wells Fargo haben eine Vereinbarung unterzeichnet, die Wells Fargo die Nutzung der branchenführenden Trade Finance- und Compliance-Digitalisierungslösung von TradeSun ermöglicht. Dabei werden künstliche Intelligenz (KI) und andere wegweisende Technologien eingesetzt, um die komplexen und manuellen Prozesse des weltweiten Bankensektors zu rationalisieren.

Mit dem wichtigen Update erfindet TradeSun die Digitalisierung der Handelsfinanzierung neu. Sie schlägt neue Wege in der Welt der kognitiven Datenerfassung und der intelligenten Prozessautomatisierung ein und führt Compliance-Screening und Dokumentenprüfung auf eine ganz neue Ebene. Die speziell auf Handelstransaktionen fokussierte KI von TradeSun wird dabei helfen, die Ziele von Wells Fargo zu erreichen, indem sie manuelle Prozesse automatisiert und dadurch Kapazitäten für die Geschäftsentwicklung freisetzt.

Wells Fargo wird die KI-Plattform von TradeSun einsetzen, um unstrukturierte Daten zu digitalisieren, zu extrahieren, zu validieren und zu klassifizieren, um sie für die Compliance und die Dokumentenprüfung verwenden zu können.

"Während unserer Zusammenarbeit mit Wells Fargo haben wir selbst erlebt, wie effizient sie arbeiten. Es ist mir ein persönliches Anliegen, die führende Position der KI-Plattform von TradeSun weiter zu stärken. Wir bei TradeSun freuen uns über die Entscheidung von Wells Fargo, in diese Beziehung zu investieren. Dieser Schritt bestätigt die Innovationsführerschaft von TradeSun bei der Digitalisierung der globalen Handelsfinanzierung", so Nigel Hook, Gründer und CEO von TradeSun.

"Wells Fargo erzielt weiterhin bedeutende Fortschritte bei der Transformation unserer Handelsfinanzierungs- und Forderungsprozesse. Unsere Vereinbarung mit TradeSun gibt uns die erforderlichen Digitalisierungs- und Automatisierungstools an die Hand, um unser Risiko-Framework zu stärken, eine einwandfreie Ausführung zu garantieren und ein hochwertiges Kundenerlebnis zu ermöglichen", kommentiert Cesar Gonzalez, Leiter der Commercial Banking Operations Group bei Wells Fargo.

"Wir entwickeln und liefern innovative Produkte, um unsere Kunden über alle Kanäle hinweg besser bedienen zu können", so Kiran Vuppu, Leiter der Commercial Banking Client Insights and Commercial Lending Product Management Group, Wells Fargo. "Ein Ansatz, den unser Team in diesem Bereich verfolgt, ist die Nutzung von KI, um das Erlebnis unserer Kunden zu verbessern. Die Zusammenarbeit mit TradeSun ist eine wichtige Komponente dieser Strategie."

Über TradeSun

TradeSun ist ein führender Anbieter von KI-gestützten Lösungen für den globalen Handel. Unsere TradeSun Intelligence-Plattform digitalisiert Dokumente und erzielt signifikante Produktivitätssteigerungen durch die Automatisierung der Echtzeit-Compliance zur Bekämpfung von Finanzkriminalität und Sanktionsrisiken. Unsere Plattform ermöglicht einen automatisierten Handelsabgleich und die erste nachhaltige Transaktionsbewertung dieser Kategorie mit der CoriolisESG-Lösung von TradeSun. Unser Global Markets Explorer ist so konzipiert, dass er die Transaktionsdaten und die detaillierten Lieferkettendaten von mehr als 460 Millionen Unternehmen vollständig erfasst, um Kunden dabei zu unterstützen, das Risiko ihrer Lieferkette durch alternative Quellen zu verringern und neue Märkte zu erschließen, um den Umsatz zu steigern.

Die KI-Technologie von TradeSun senkt die Bearbeitungskosten, verbessert das Compliance-Screening und stärkt das Ökosystem des nachhaltigen Handels und der Lieferkette für Banken und Unternehmen.

Weitere Informationen unter www.tradesun.com.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/tradesun

Über Wells Fargo

Wells Fargo Company (NYSE: WFC) ist ein führendes Finanzdienstleistungsunternehmen mit einer Bilanzsumme von rund 1,9 Billionen US-Dollar, das einen von drei US-amerikanischen Haushalten und mehr als 10 der Kleinunternehmen in den USA betreut. Wir sind ein führender Anbieter von Bankdienstleistungen für den Mittelstand in den USA stellen über unsere vier berichtspflichtigen Geschäftssegmente ein breit gefächertes Angebot an Bank-, Anlage- und Hypothekenprodukten und -dienstleistungen sowie Finanzdienstleistungen für Verbraucher und Unternehmen bereit: Consumer Banking and Lending, Commercial Banking, Corporate and Investment Banking sowie Wealth Investment Management. Auf der Fortune-Rangliste der größten amerikanischen Unternehmen im Jahr 2023 rangiert Wells Fargo auf Platz 47. In den Regionen, in denen wir tätig sind, konzentriert das Unternehmen seinen sozialen Einfluss auf den Aufbau einer nachhaltigen, integrativen Zukunft für alle, indem es erschwinglichen Wohnraum, das Wachstum von Kleinunternehmen, die finanzielle Stabilität und eine kohlenstoffarme Wirtschaft fördert. Neuigkeiten, Einblicke und Perspektiven von Wells Fargo finden Sie auch auf Wells Fargo Stories.

Weitere Informationen unter www.wellsfargo.com.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/wellsfargo

