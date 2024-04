München (www.anleihencheck.de) - Für Vontobel ist die Aktie von BioNTech (ISIN US09075V1026/ WKN A2PSR2) eine Investmentidee und die Bank Vontobel Europe AG liefert Vorschläge, wie Anleger mit Aktienanleihen von dieser Einschätzung profitieren können.Am Ende des Jahres 2019 hätten immer mehr Menschen in Wuhan an einer Lungenentzündung erkrankt und das Coronavirus sei am 7. Januar 2020 identifiziert worden. Der erste Todesfall aufgrund von COVID-19 sei in China am 11. Januar 2020 verzeichnet worden und bald darauf seien weitere Fälle außerhalb Chinas gemeldet worden. Der erste Fall in Europa sei am 24. Januar 2020 in Frankreich registriert worden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...