Der deutsche Aktienmarkt hat am Dienstag Verluste einstecken müssen. Der Leitindex DAX verlor am Ende 1,5 Prozent auf 17.766,23 Zähler. Der MDAX der mittelgroßen Börsenwerte stand mit minus 1,8 Prozent auf 25.973,85 Zähler noch etwas stärker unter Druck. Dementsprechend wenige Aktien gab es, die mit einem Plus aus dem Handel gehen konnten.Zu diesen zählte Fresenius mit einem Plus von 4,6 Prozent. Der Klinikbetreiber und Gesundheitskonzern gab am Vorabend die US-Markteinführung des Biosimilars Tyenne ...

