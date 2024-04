Emittent / Herausgeber: GREENPEAK Partners Advisory GmbH / Schlagwort(e): Fonds

GREENPEAK Partners schließt ersten Continuation Fund unter der Führung von HarbourVest für zwei führende Unternehmen in Deutschland in den Bereichen Speziallabore sowie Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen ("PIZ") ab. MÜNCHEN, 16. April 2024 - GREENPEAK Partners, ein führender Buy-and-Build-Spezialist in der DACH-Region freut sich bekannt zu geben, dass der neue GREENPEAK Continuation Fund I mit Gesamtzusagen in Höhe von ca. 350 Millionen Euro erfolgreich geschlossen wurde. Der Continuation Fund I wurde aufgelegt, um sich an den sehr erfolgreichen Unternehmen ACADEMIA und CERTANIA zu beteiligen - beides leistungsstarke Gruppen für Labor- sowie Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen, die 2021 mit Mitteln aus dem GREENPEAK Fund II GmbH & Co. KG ("GREENPEAK Fund II") aufgebaut wurden. Die Investoren des Continuation Fund I werden zusätzliches Kapital bereitstellen, um GREENPEAK eine erfolgreiche Fortsetzung der Wachstumsstrategien in beiden Unternehmen zu ermöglichen. Die Transaktion folgt auf eine durch GREENPEAK im August 2023 bekanntgegebene Wachstumsinvestition in CERTANIA durch Summit Partners. Namhafte globale Investoren unterstützen Continuation Fund I von GREENPEAK Die innovative Transaktionsstruktur ist auf maßgeschneiderte Beteiligungen verschiedener Investoren an einer oder beiden Unternehmen ausgelegt. In einem Konsortium internationaler syndizierter Investoren tritt HarbourVest Partners als Principal Lead Investor des Continuation Fund I für ACADEMIA und CERTANIA auf, während Kline Hill Partners als Co-Lead Investor bei ACADEMIA fungiert. GREENPEAK freut sich als General Partner (GP) über die Unterstützung durch diese hochkarätigen Investoren, was das starke Interesse von Investoren an Qualitätsunternehmen, gehalten von überzeugenden GPs, in der DACH-Region zeigt. Der Continuation Fund I bietet überdies für die LPs von GREENPEAK Fund II und Co-Investoren eine attraktive Liquiditätsmöglichkeit, da sie wahlweise entweder herausragende Renditen realisieren konnten oder die Wachstumsstrategien von ACADEMIA und CERTANIA über die Beteiligung an dem Continuation Fund I weiter unterstützen können. Portfoliounternehmen von GREENPEAK weisen beeindruckendes organisches Wachstum und M&A- Erfolgsbilanz auf Unter dem Eigentum von GREENPEAK und der Führung durch die jeweiligen Managementteams haben sich ACADEMIA und CERTANIA zu führenden Diagnostikplattformen für Speziallabore und Prüf-, Inspektions- und Zertifizierungsdienstleistungen ("PIZ") in Deutschland entwickelt. ACADEMIA ist eine führende Diagnostikplattform mit Schwerpunkt auf den Bereichen Pathologie, Humangenetik, Hämostaseologie und Pränataldiagnostik/IVF in Deutschland. CERTANIA ist ein führender Anbieter von PIZ-Dienstleistungen mit Schwerpunkt auf der Bewältigung globaler Herausforderungen in den Bereichen Gesundheit und Nachhaltigkeit. ACADEMIA und CERTANIA konnten ihr gemeinsames EBITDA unter dem Eigentum von GREENPEAK auf fast 70 Millionen Euro steigern und insgesamt über 30 Akquisitionen vollziehen. Der Continuation Fund I ermöglicht es beiden Unternehmen, ihre erfolgreiche Investmentstrategie auch in den nächsten Jahren fortzuführen. Die beiden Managementteams bleiben in signifikantem Umfang investiert und werden sich auch weiterhin für den langfristigen Erfolg der Unternehmen einsetzen. Daniel Beringer, geschäftsführender Gesellschafter bei GREENPEAK Partners: "Mit ACADEMIA und CERTANIA konnte GREENPEAK zwei herausragende Unternehmen im Prüf- und Analytikgeschäft erfolgreich entwickeln und unterstützen. Gemeinsam haben GREENPEAK, das einzigartige Managementteam der Gruppen und die hinzugewonnenen Unternehmen die Grundlage für den Aufbau überragender Laborgeschäfte geschaffen, die für ihre Kunden hochwertige Dienstleistungen erbringen können und für die Unternehmer und Mitarbeiter, die die Gruppen voranbringen, eine langfristige Heimat bieten. Wir danken den Führungsteams von ACADEMIA und CERTANIA für die bisherige erfolgreiche Arbeit und freuen uns auf das, was uns in den nächsten Jahren erwartet." Tim Flower, Managing Director bei HarbourVest: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit GREENPEAK bei der Errichtung dieser innovativen Transaktionsstruktur, die die Stärken der HarbourVest-Plattform unterstreicht. Die Identifizierung und Unterstützung leistungsfähiger General Partner in lokalen Märkten, die marktführende Unternehmen mit Outperformance-Potenzial verwalten, ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie. Wir freuen uns darauf, die langjährige Erfahrung von HarbourVest beim Abschluss und Management komplexer Transaktionen mit der Expertise von GREENPEAK zu kombinieren, um die herausragenden Wachstumsaussichten von ACADEMIA und CERTANIA zu realisieren" Elena Laleh, Managing Director bei Kline Hill Partners: "Wir freuen uns, die weitere Investition von GREENPEAK in ACADEMIA im Rahmen unserer GP-geführten Strategie zu unterstützen. ACADEMIA ist ein qualitativ hochwertiges Unternehmen mit großen anorganischen Wachstumschancen, und wir sind zuversichtlich, dass GREENPEAK und das Management in der Lage sein werden, das Unternehmen weiter erfolgreich zu führen. GREENPEAK wurde von PJT Park Hill (Financial Advisory), ISP Healthcare (Commercial DD), Rödl & Partner (Financial/Tax) und Stephenson Harwood, FMDH Rechtsanwälte, McDermott Will & Emery und Orbit (Legal) beraten. HarbourVest wurde bei der Transaktion von Kirkland & Ellis beraten. *************************************************************************************************** Über GREENPEAK GREENPEAK Partners ist eine auf Company Building spezialisierte Beteiligungsgesellschaft mit nachgewiesener Erfolgsbilanz und umfassender Expertise bei der Gründung, Entwicklung und Expansion von Branchenführern. Bei der Umsetzung seiner Buy & Build-Strategien zielt GREENPEAK darauf ab, Branchenführer als integrierte Partnerschaft, mit für alle Stakeholder übereinstimmenden, nachhaltigen Interessen und ESG-Grundsätzen zu entwickeln. Bis heute hat das Team von GREENPEAK Partners über 12 Plattformen mit einem Jahresumsatz von über 1 Milliarde Euro aufgebaut. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.greenpeak-partners.com/de/ oder folgen Sie uns auf LinkedIn. Über HarbourVest HarbourVest ist ein unabhängiger, globaler Private-Markets-Anbieter mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und einem verwalteten Vermögen von mehr als 125 Milliarden USD zum 31. Dezember 2023. Über unsere Plattform erhalten Kunden Zugang zu globalen Primaries, Secondaries, Co-Investments, Real Assets- und Infrastrukturinvestments sowie Private Credit. Unsere Stärke ist ein strategieübergreifender Ansatz, der durch unser Team bestehend aus mehr als 1.150 Mitarbeitern, inklusive über 230 Investmentspezialisten in Asien, Europa und Nordamerika, ermöglicht wird. Über unsere Private-Markets-Plattform konnte unser Team bereits mehr als 59 Milliarden USD in neu aufgelegte Fonds und mehr als 53 Milliarden USD in Secondary-Transaktionen investieren. Darüber hinaus, haben wir mehr als 39 Milliarden USD in Direktinvestments getätigt. Wir stehen unseren Kunden als strategischer Partner zur Verfügung, und geben ihnen durch innovative Lösungsansätze Zugang zu globalen Investitionsmöglichkeiten. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.harbourvest.com . Über Kline Hill Partners Kline Hill Partners wurde 2015 als Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf dem Private Equity Secondary Market gegründet und verfügt über branchenführende Kompetenzen im Small-Deals-Segment. Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 4 Milliarden USD werden die Fonds von Kline Hill durch eine erstklassige Investorenbasis finanziert, zu der Stiftungen, Family Offices und andere institutionelle Investoren zählen. Zusammen bilden die Core- und Solutions-Strategien von Kline Hill eine Plattform, die den gesamten Small-Deal Secondary Market mit Leistungen angefangen von Kapitaltransfers von LPs, GP-led-Transaktionen bis hin zu Secondary Direct-Transaktionen bedient. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://klinehill.com/ . Über ACADEMIA ACADEMIA ist die führende medizinische Diagnostikplattform in Deutschland, die Ärzten End-to-End Diagnostiklösungen liefert. ACADEMIA setzt den Schwerpunkt auf die Bereiche Pathologie, Humangenetik, Hämostaseologie und Pränataldiagnostik/IVF. Die ACADEMIA Gruppe begleitet dabei auch Qualitätsführer in diesen

Speziallaborbereichen bei der Nachfolgeregelung. Weitere Informationen erhalten Sie unter https://www.academia-gruppe.de/ . Über CERTANIA Unter dem Dach der CERTANIA Holding GmbH entsteht ein Marktführer in Gesundheit- und Umweltprüfung, Inspektion, Zertifizierung und Compliance-Dienstleistungen. Die Gruppe bietet mittelständischen Unternehmern eine nachhaltige Heimat für ihr Lebenswerk. CERTANIA ermöglicht es Unternehmern und Inhabern, ihr Unternehmen mit Gleichgesinnten weiterzuentwickeln und dabei ihre unternehmerischen Wurzeln, ihre Unternehmenskultur, ihre Marke und ihre Werte zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie unter https://certania.com/de/ .



