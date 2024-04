XEROF, ein schweizerisches Fintech-Unternehmen und Spezialist für Krypto-Vermögenswerte, hat die Einführung seiner Web3-Dienstleistungsplattform bekannt gegeben. Die neuen Angebote des Unternehmens, darunter Zahlungs- und Investmentlösungen von Drittanbietern, sollen die Reibungsverluste zwischen digitalen und Fiat-Währungen für Web3- und kryptonative Unternehmen reduzieren insbesondere für solche, die Schwierigkeiten beim Zugang zu Fiat-Bankdienstleistungen haben.

Web3-Unternehmen müssen sich kontinuierlich an die volatilen Marktbedingungen für ihre digitalen und Fiat-Währungen anpassen. Der neue Zahlungsservice von XEROF verarbeitet Zahlungen in Fiat- oder Kryptowährungen für Kunden und überweist sie an jede globale Drittpartei in der Regel noch am selben Tag. Dadurch können Web3-Unternehmen darauf verzichten, Fiat-Bankkonten zu unterhalten, deren Einrichtung und Pflege oft mit Herausforderungen verbunden ist.

Viele Startups sind mit Liquiditätsproblemen konfrontiert, wenn sie Finanzmittel in Kryptowährung erhalten, da das Tagesgeschäft oft Fiat-Zahlungen erfordert und es immer schwieriger wird, Bankanbieter zu finden, die Kryptowährungen akzeptieren. XEROF sorgt für die nötige Liquidität und hilft Anlegern, in die von ihnen gewählte Währung zu investieren.

"Die Web3-Branche steht noch am Anfang ihrer Entwicklung und ihres Wachstums. Um ihre Ausreifung zu ermöglichen, werden Lösungsanbieter gebraucht, die Web3-Unternehmen bei ihrem Tagesgeschäft unterstützen können", so Marc Taverner, CEO und Mitbegründer von XEROF. "Das heißt konkret, dass wir überwiegend Lösungen entwickeln, die weder aufsehenerregend noch spannend sind, aber dafür zuverlässig und sicher. Die On- und Off-Ramp-Angebote von XEROF helfen dabei, die Lücke zwischen der traditionellen Finanzierungswelt und der neuen Web3-Welt zu schließen. Wir bei XEROF sind der festen Überzeugung, dass die Verschmelzung dieser beiden Welten für die künftige Entwicklung des gesamten Sektors entscheidend ist."

Nach den robusten Ergebnissen in den Jahren 2022 und 2023 kündigte XEROF weitere Angebote für Web3-Unternehmen an, um nahtlose Transaktionen zwischen Web2- und Web3-Finanzmärkten zu ermöglichen.

Kürzlich wurde XEROF als Finalist bei den Paris Blockchain Week Awards in der Kategorie Best Regulatory Innovation ausgezeichnet. Mehr dazu finden Sie hier.

Über XEROF

XEROF ist ein führender schweizerischer Finanzdienstleister, der auf Krypto-Vermögenswerte spezialisiert ist. Mit einer umfangreichen Liquidität in Fiat- und Digital-Währungen verarbeiten wir nahtlos grenz- und währungsübergreifende Zahlungen und Umtauschvorgänge für Unternehmen weltweit. Wir wollen Reibungsverluste für Krypto-Unternehmen und andere Organisationen verringern, indem wir ihre Finanzoperationen effizienter gestalten. XEROF wurde 2020 gegründet und wird als Anbieter von virtuellen Vermögenswerten durch den Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen (VQF) überwacht. In Zusammenarbeit mit Schweizer Privatbanken und Tier-1-Partnern bieten wir Finanzdienstleistungen in Übereinstimmung mit den schweizerischen AML/CFT-Vorschriften an. Weitere Informationen finden Sie unter xerof.com.

