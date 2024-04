Memecoin Slothana sammelt 10 Mio. USD, Presale nur noch 14 Tage

Der Kiffer-Memecoin Slothana konnte mit seinem Vorverkauf Mittel im Umfang von beeindruckenden 10 Mio. USD erzielen. Nun wurde auf der Website ein Countdown von 14 Tagen hinzugefügt, welcher am 29. April enden wird. Somit bleiben Interessierten fortan nur noch weniger als 13 Tage, um die Coins im Vorverkaufsangebot zu erwerben.

Dabei profitiert Slothana von dem am 20. April stattfindenden Bitcoin-Halving, welches in einem Vierjahreszyklus erfolgt. Hinzu kommt gleichzeitig der internationale Kiffertag.

Nachdem der Presale bereits nach weniger als zwei Wochen 10 Mio. USD erzielt hatte, wurde nun der Timer gestartet. Sobald die Uhr abgelaufen ist, wird das Datum für den AirDrop angekündigt.

Alle näheren Details wurden von dem Team bisher noch nicht bekannt gegeben. Dies sorgt für eine geheimnisvolle Atmosphäre, was die Kaufaktivität in den kommenden Wochen weiter antreiben könnte.

Jetzt neuartigen Memecoin entdecken!

Slothana profitiert vom 20. April

Während der Vorverkauf von Slothana weiterläuft, fallen in diesem Jahr das Bitcoin-Halving und der internationale Tag der Kiffer auf denselben Tag. Somit handelt es sich nicht nur für Slothana, sondern ebenso für Memecoins und andere Kryptowährungen um ein wichtiges Datum.

Bereits der Website von Slothana sind die Anspielungen auf den 20. April zu entnehmen. Dies lässt sich unter anderem an den roten Augen, dem zufriedenen Grinsen und der Uhr erkennen. Dabei kann man Slothana schon von Weitem an seinem Geruch erkennen.

Die sogenannte Doge-Army und somit die Community von Dogecoin hat sich den 20. April als Datum für den Doge Day ausgesucht. Aus diesem Grunde sind die Erwartungen hoch, dass Memecoins mit Bezug zu Hunden und Kiffen an diesem Tag besonders profitieren könnten.

Ebenso ist der 20. April das Datum, an dem die Halbierung der Blockbelohnungen von Bitcoin stattfinden wird. Dieses auch als Halving bekannte Ereignis ist ein weiterer bedeutender Kurstreiber, welcher sich förderlich auf Slothana auswirkt.

Schließlich hat das Halving historisch betrachtet immer die renditestärkste Phase des Bitcoin-Zyklus eingeleitet. Dies ist auch der Grund, weshalb Anleger dieses Mal von einer ähnlichen Entwicklung ausgehen, wobei sogar noch die höhere Akzeptanz und Nachfrage sowie leichter zugänglichen Investmentvehikel hinzukommen.

In diesem Zuge könnten jedoch nicht nur die seriösen Kryptowährungen, sondern auch die Spaß-Coins stark nach oben gezogen werden. Schließlich weisen sie eine hohe positive Korrelation zu Bitcoin auf, sodass sie von seinen Kursbewegungen beeinflusst werden.

Jetzt frühzeitig in Slothana investieren!

Slothanas strategische Wahl von Solana

Wie man dem Namen von Slothana bereits entnehmen kann, handelt es sich um einen Memecoin, welcher auf der Blockchain von Solana gestartet wurde. Diese hat zuletzt wegen der besonders niedrigen Gebühren und hohen Geschwindigkeit eine große Beliebtheit im Memecoin-Bereich erlebt.

Dabei haben in der jüngsten Vergangenheit einige Memecoins wie DogWifHat und Bonk an manchen Tagen sogar die Gewinne von Ethereum-Konkurrenten in den Schatten gestellt. Nun suchen die Investoren nach dem nächsten vielversprechenden Solana-Memecoin, wobei Slothana mit seiner hohen Nachfrage im Presale positiv hervorsticht.

Zuletzt hatte Solana aufgrund der hohen Nachfrage unter Problemen mit der Transaktionsausführung gelitten, wobei es bei bis zu 75 % der Transaktionen zu Abbrüchen gekommen ist.

Inzwischen wurde von den Solana-Entwicklern ein Update auf dem Testnetz gestartet, welches bald im Hauptnetz eingeführt werden soll. Somit sollen die Überlastungsprobleme der Blockchain behoben werden, was zusammen mit dem 20. April wiederum zu einer gesteigerten Nachfrage führen könnte.

Alle an Slothana Interessierten erhalten nun noch ein kleines Zeitfenster, um sich die Coins noch vor der ersten Listung an einer Kryptobörse im Vorverkaufsangebot für einen Preis 1 SOL pro 10.000 SLOTH zu sichern. Dafür können sie einfach das Presale-Widget nutzen oder Solana an die Wallet (EnSawje2vQSQKtGbPYdXEuYKm2sHgeLKJTqCmrDErKEA) senden, um die Coins im AirDrop zu erhalten.

Jetzt zur Website von Slothana!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.