© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa



Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, spricht im wO-Interview über die Auswirkungen geopolitischer Risiken auf die Finanzmärkte. Besonders im Blickpunkt stehen die US- und britischen Sanktionen gegen den Handel mit russischem Metall an den Börsen in London und Chicago. Diese Maßnahmen könnten zu Preisanstiegen führen und haben bereits Unruhe in den Märkten verursacht. Hellmeyer kommentiert auch die jüngsten Spannungen zwischen Israel und dem Iran, die die Finanzmärkte überraschend kalt ließen. Dies führt er auf die Erwartung einer kurzfristigen Deeskalation zurück. Zudem hebt er hervor, dass die Ölpreise durch Produktionskürzungen der OPEC+ und Unsicherheiten im Nahen Osten …