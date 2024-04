Keine Kompromisse bei Preis und Leistung - Egal ob Aktien, Derivate, ETFs, Fonds oder Sparpläne. Bestätigt von Finanztest als günstigstes Komplettpaket. (Stiftung Warentest Finanztest 12/2023) Jetzt kostenloses Depot eröffnen: https://smartbrokerplus.onelink.me/4IaG/97t0k3ke Folker Hellmeyer, Chefvolkswirt der Netfonds AG, spricht im wO-Interview über die Auswirkungen geopolitischer Risiken auf die Finanzmärkte. Besonders im Blickpunkt stehen die US- und britischen Sanktionen gegen den Handel mit russischem Metall an den Börsen in London und Chicago. Diese Maßnahmen könnten zu Preisanstiegen führen und haben bereits Unruhe in den Märkten verursacht. Hellmeyer kommentiert auch die jüngsten Spannungen zwischen Israel und dem Iran, die die Finanzmärkte überraschend kalt ließen. Dies führt er auf die Erwartung einer kurzfristigen Deeskalation zurück. Zudem hebt er hervor, dass die Ölpreise durch Produktionskürzungen der OPEC+ und Unsicherheiten im Nahen Osten gestiegen sind, aber eine stabile Preisspanne von 80 bis 95 US-Dollar wahrscheinlich ist. Der Chefvolkswirt betont die Resilienz der Märkte gegenüber geopolitischen Schocks und sieht eine schnelle Rückkehr zur Normalität, solange die Konflikte regional begrenzt bleiben. Jetzt das komplette Interview ansehen!