The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 16.04.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 16.04.2024



ISIN Name

DE000A2YN371 TION RENEWABLES AG O.N.

DE000HLB41D3 LB.HESS.-THR. 21/24

DE000HLB41M4 LB.HESS.-THR. 21/24

XS2326505240 KIRK BEAUTY ANL21/26REGS

