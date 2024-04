42% der IT-Führungskräfte weltweit befürchten, dass eine Bedrohung unmittelbar bevorsteht, und haben den Behörden bereits einen Fall von Cyberkriegsführung gemeldet

Globale IT-Führungskräfte erkennen steigende Bedrohung durch China, Russland und Nordkorea an

Armis, das Cybersecurity-Unternehmen für Asset Intelligence, warnt, dass globale Wahlen 2024 der größte Angriffsvektor für nationalstaatliche Akteure sein werden, die eine massive Störung verursachen wollen.

Die Daten stammen aus dem zweiten Jahresbericht von Armis zur globalen Cyberkriegsführung, The Invisible Front Line: AI-Powered Cyber Threats Illuminate the Dark Side ("Die unsichtbare Front: AI-betriebene Cyber-Bedrohungen beleuchten die dunkle Seite"), zeigen, dass Organisationen und Regierungen weltweit einer kritischen Bedrohung durch hochentwickelte Nationalstaaten ausgesetzt sind und zugegebenermaßen nur unzureichend auf die Abwehr drohender Cyberangriffe vorbereitet sind.

"Im größten globalen Wahljahr der Geschichte ist die Demokratie das primäre Ziel von nationalstaatlichen Bedrohungsakteuren", sagte Nadir Izrael, CTO und Mitbegründer von Armis. "Täuschen Sie sich nicht wir befinden uns in einem Cyber-Wettrüsten mit unseren Gegnern, und die Gesellschaft, wie wir sie kennen, ist gefährdet. Es ist wichtig, dass wir sofort von einer reaktiven zu einer proaktiven, defensiven Haltung wechseln, bevor es zu spät ist."

Neununddreißig Prozent der IT-Führungskräfte weltweit glauben, dass Cyberwarfare die Integrität eines Wahlprozesses beeinträchtigen könnte, und 42% glauben, dass Cyberwarfare die Medien angreifen könnte. Während sich die Hälfte der Weltbevölkerung in 76 Ländern darauf vorbereitet, in diesem Jahr an die Urnen zu gehen, hat dieser bereits bestehende Zweifel an der Unantastbarkeit des Wahlprozesses die Grundlage für kalkulierte Angriffe auf das öffentliche Vertrauen geschaffen. Wenn sie erfolgreich sind, könnten Cyberwarfare-Angriffe die Wirtschaft destabilisieren und ganze wirtschaftliche und gesellschaftliche Systeme lahmlegen.

Darüber hinaus geben 60% der IT-Führungskräfte an, dass Projekte zur digitalen Transformation aufgrund von Cyberwarfare-Risiken ins Stocken geraten oder ganz eingestellt worden sind. Die Innovation ist jedoch nicht zum Stillstand gekommen, da die Bösewichte die Grenzen immer weiter verschieben. Elite-Forscher von Armis Labs haben die Taktiken von mit Russland, Nordkorea, Iran und China verbundenen staatlichen Akteuren aufgedeckt, die KI für fortschrittliche Cyberfähigkeiten nutzen. Armis Labs beobachtet auch eine Zunahme der Kombination von waffenfähigen Schwachstellen, die von Bedrohungsakteuren in einem einzigen Angriff genutzt werden.

"Sich auf veraltete Technologien und manuelle Sicherheitsprozesse zu verlassen, ist angesichts der Bedrohungen, mit denen wir konfrontiert sind, und des Arsenals nationalstaatlicher Akteure das Äquivalent dazu, ein Messer zu einer Schießerei mitzubringen", so Izrael weiter. "Es ist von entscheidender Bedeutung, dass Sicherheitsverantwortliche Feuer mit Feuer bekämpfen und KI-gestützte Lösungen einsetzen, die ihnen verwertbare Informationen liefern, bevor eine Schwachstelle bekannt wird, bevor ein Angriff gestartet wird und bevor ihr Unternehmen betroffen ist. Vorgewarnt zu sein, heißt gewappnet zu sein."

Armis Centrix for Actionable Threat Intelligence ist ein KI-basiertes Frühwarnsystem, das das Dark Web, dynamische Honeypots und menschliche Intelligenz (HUMINT) nutzt, um Bedrohungen zu antizipieren, ihre potenziellen Auswirkungen zu verstehen und präventive Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu neutralisieren, wodurch die Sicherheitslage effektiv von der Verteidigung zum Angriff verlagert wird.

Der Armis Cyberwarfare Report 2024, The Invisible Front Line: AI-Powered Cyber Threats Illuminate the Dark Side basiert auf einer Studie mit mehr als 2.600 globalen IT-Entscheidungsträgern und proprietären Daten von Armis Labs.

Lesen Sie den vollständigen Bericht von Armis, einschließlich einer umfassenden Aufschlüsselung der Ergebnisse für jede Region der Befragten, hier.

