Wie wir vorab erfahren haben, hat Donner & Reuschel 2023 das Betriebsergebnis um über 46% auf gut 41 Mio. Euro gesteigert. Auch das Q1 ist dem Vernehmen nach sehr gut verlaufen. Die zum Signal Iduna-Konzern gehörende Privatbank, die im vergangenen Jahr ihren 225. Geburtstag feierte, hat den Aufsichtsrat letzte Woche über die Bilanz 2023 informiert, die Zahlen aber bisher noch nicht veröffentlicht. Treiber für den Ergebnisanstieg war das Zinsergebnis, das um 45% auf knapp 80 Mio. Euro geklettert ist. Rückenwind von der Zinsfront haben zwar fast alle Häuser 2023 erfahren, aber kaum in dieser Höhe. So gab es keinerlei Abschreibungen auf Zinspositionen. Die Hamburger haben sich offenbar schon sehr früh auf die Zinswende vorbereitet, was auch der BaFin positiv aufgefallen sein dürfte. Im Kreditgeschäft ist Bank-Vormann Marcus Vitt im letzten Jahr angesichts ...

