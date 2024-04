Bonk mit 36% Einbruch - Investoren wechseln zu Dogeverse

Bonk, der erste Hundecoin auf der Solana-Blockchain, erlebte seit seiner Einführung im Dezember 2023 ein Wachstum von über 4.600%. Der ursprünglich als kostenloser Airdrop gestartete Token machte einige Halter zu Millionären und zog mehr Interesse an das Solana-Ökosystem.

Vor einem Monat erreichte Bonk sein Allzeithoch, zeitgleich mit dem Höhepunkt von Bitcoin, und erzielte hohe Gewinne zusammen mit anderen Hundememe-Token. Trotz der bisher positiven Stimmung zeigen sich aktuell gegensätzliche Signale bei Bonk. Das Handelsvolumen stieg innerhalb von 24 Stunden um fast 140%, jedoch sank der Preis im gleichen Zeitraum um 20%. In den letzten sieben Tagen musste Bonk einen erheblichen Rückgang von 36% hinnehmen. Seit seinem Allzeithoch von 0.00004704, das erst im März 2024 erreicht wurde, hat der Token fast drei Viertel seines Wertes verloren.

Daher ist es nicht weiter verwunderlich, dass viele Investoren von Bonk und anderen Coins in den Presale von Dogeverse flüchten. Dieser sammelt derzeit täglich rund eine Million US-Dollar ein, was die Gerüchte befeuert, dass dieser Coin der nächste Hype am Kryptomarkt werden könnte.

Krypto-Crash und Dogecoin-Day - Stärke bei Dogeverse

In den letzten Tagen erlebte der Kryptomarkt einen drastischen Einbruch, verursacht durch steigende Inflationssorgen und eskalierende Konflikte im Nahen Osten. Diese Entwicklungen führten zu umfangreichen Liquidationen von Kryptowährungen.

Kryptomarkt großteils in Rot, Quelle: www.coinmarketcap.com

Trotz dieser Unruhen steht der Dogecoin-Day am 20. April bevor, ein Ereignis, das innerhalb der Krypto-Community als Feiertag für Dogecoin und ähnliche Meme-Coins anerkannt ist.

Der Dogecoin-Day könnte das Interesse an Meme-Coins neu entfachen. Historisch gesehen hat dieses Datum oft zu gesteigertem Handelsvolumen und erhöhter Aufmerksamkeit für diese Art von Coins geführt. Darüber hinaus zeichnen sich erste Anzeichen einer möglichen Stabilisierung beim Bitcoin Kurs ab, was einen attraktiven Einstiegspunkt bieten könnte. In diesem Zusammenhang erscheint Dogeverse besonders vielversprechend, da eine starke Erholung im Sektor der Meme-Coins denkbar ist. Die Frage stellt sich, ob es derzeit ratsam ist, in Dogeverse zu investieren.

Multichain treibt Nachfrage an

Dogeverse zeigt schon im Vorverkauf enormes Wachstumspotenzial. Ein Hauptgrund dafür ist seine Umsetzung als Multichain-Token, der auf verschiedenen großen Blockchains wie Ethereum, BNB Chain, Polygon, Solana, Avalanche und Base betrieben wird. Diese Multichain-Funktionalität ermöglicht es Dogeverse, ein breiteres Spektrum potenzieller Käufer zu erreichen und in mehreren Märkten präsent zu sein. Ob im Solana, Base- oder Ethereum-Hype - Dogeverse könnte davon profitieren. Oder sogar selbst zum nächsten großen Hype werden.

Durch die Präsenz auf verschiedenen Blockchains könnte Dogeverse von erhöhter Liquidität profitieren, was zu einer besseren Bewertung führen kann. Eine höhere Liquidität erleichtert den Handel mit dem Token und zieht zusätzliche Investoren an. Zudem fördert die breite Verfügbarkeit das Gemeinschaftsgefühl unter den Anhängern. Ein viraler Hype um Dogeverse scheint möglich.

Neben der Stärkung der Community und dem Unterhaltungsfaktor bietet Dogeverse auch praktische Vorteile, wie das Staking der Token auf Ethereum, um passive Belohnungen zu erhalten - derzeit 181% APY.

Diese Kombination aus Zugänglichkeit, starker Community und finanziellen Anreizen positioniert Dogeverse ideal für Anleger.

Presale schon bei 5,5 Millionen angelangt

Die anfängliche Nachfrage beim Presale von Dogeverse war beeindruckend: Schon am ersten Tag wurden über 300.000 US-Dollar eingenommen. Mittlerweile ist der Token bei weit über 5,5 Millionen, wobei derzeit mindestens eine Million am Tag eingesammelt wird.

Diese starke Leistung in der Frühphase zeigt eine ausgeprägte positive Dynamik und signalisiert das hohe Interesse des Marktes an diesem Projekt. Für Investoren, die erwägen, sich zu beteiligen, könnte es lohnenswert sein, bald zu handeln, da schon bald die nächste Preiserhöhung ansteht. Für maximale Gewinne könnte ein früher Einstieg vorteilhaft sein.

Dogverse Presale, Quelle: www.thedogeverse.com

Dogeverse: Anleitung zum Kauf

Zum Erwerb von Dogeverse-Tokens muss zunächst das Wallet über ein Widget auf der offiziellen Webseite mit dem bevorzugten Netzwerk verbunden werden. Die unterstützten Netzwerke sind unter anderem Ethereum, Avalanche, BNB Chain und Polygon. Nach der erfolgreichen Verbindung legt der Nutzer die Menge an ETH, BNB, MATIC, AVAX oder USDT fest, die er gegen DOGEVERSE tauschen möchte. Die Transaktion wird anschließend im Wallet bestätigt.

Nach Abschluss des Presales können die erworbenen DOGEVERSE Token über die gleiche Wallet und das selbe Netzwerk beansprucht werden. Zudem ermöglicht die Dogeverse Bridge den nahtlosen Transfer der Tokens zwischen den unterstützten Netzwerken oder das Handeln auf verschiedenen dezentralisierten Börsen.

