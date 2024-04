Renommiertes internationales Auszeichnungsprogramm würdigt außergewöhnliche Datentechnologieprodukte und Unternehmen

ExaGrid , die einzige Tiered-Backup-Storage-Lösung der Branche mit Retention Time-Lock, die eine nicht mit dem Netzwerk verbundenen Ebene umfasst (zur Erstellung einer Tiered Air Gap), mit verzögerten Löschungen und Unveränderbarkeit für Ransomware-Datenrettung, gab heute bekannt, dass seine Tiered Backup Storage-Lösung zum Preisträger des "Data Backup Solution of the Year" Award im Rahmen des 5.jährlichen Data Breakthrough Awards Programms gekürt wurde, das von Data Breakthrough, einer unabhängigen Marktforschungsorganisation durchgeführt wurde, die erstklassige Unternehmen, Technologien und Produkte auf dem heutigen globalen Datentechnologiemarkt würdigt.

Die bahnbrechende Tiered Backup Storage-Lösung von ExaGrid bietet unter anderem umfassende Sicherheits-, Ransomware-Datenrettungs- und Mehrfach-Disaster-Recovery-Optionen. Die Lösung schreibt Backups direkt auf eine Disk-Cache-Landing Zone, vermeidet dabei Inline-Verarbeitung und gewährleistet das höchste Backup-Leistungsniveau, das zu einem kurzen Backup-Fenster führt. Adaptive Deduplication sorgt parallel für Deduplizierung und Replikation mit Backups für einen starken Wiederherstellungspunkt (RPO, Recovery Point Objective). Da die Daten auf die Repository-Ebene dedupliziert werden, können sie darüber hinaus in ein zweites Rechenzentrum oder die öffentliche Cloud zur Notfallwiederherstellung (DR, Disaster Recovery) repliziert werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicher-Ansatz mit einem umfassenden Sicherheitsversprechen.

Die Scale-out-Architektur von ExaGrid umfasst vollständige Appliances und gewährleistet ein Backup-Fenster mit fester Länge, wenn das Datenvolumen wächst. Die Appliances enthalten Datenträger, Rechenleistung, Speicher und Bandbreite und können durch weitere Appliances ergänzt werden. Das System skaliert linear, unterhält ein Backup-Fenster mit fester Länge und die Kunden müssen lediglich dafür bezahlen, was sie tatsächlich benötigen. Die Daten werden auf die nicht mit dem Netzwerk verbundene Repository-Ebene mit automatischem Lastausgleich dedupliziert und die globale Deduplizierung erfolgt über alle Datenablagen.

Darüber hinaus hat ExaGrid vor Kurzem seine Produktpalette um drei neue Modelle erweitert: die EX54-, EX84- und EX189-Modelle, die die größte Speicherkapazität eines einzelnen Scale-out-Systems für jeden Backup-Speicher auf dem Markt bieten. ExaGrid gab nun bekannt, dass alle ExaGrid-Appliances als 2U-Modelle zur Verfügung stehen, die Platzeffizienz im Rack bieten.

"Wir sind für diese Branchenanerkennung im Rahmen des 2024 Data Breakthrough Awards Programms dankbar. Als wir feststellten, dass es keinen Anbieter gab, der Speicher baut, um die Datensicherung zu optimieren, entwickelten wir unsere Tiered Backup Storage-Lösung speziell zur Verbesserung der Backup-Leistung, zur Wiederherstellung der Leistungsfähigkeit und Verbesserung der Skalierbarkeit, wenn das Datenvolumen wächst", so Bill Andrews, President und CEO von ExaGrid. "Die Wirtschaftlichkeit des Backups ist ebenso wichtig wie die Leistung. Es erfüllt uns mit Stolz, der größte unabhängige Anbieter von Backup-Speicherlösungen zu sein und wir werden unsere Lösung mit der Zielsetzung weiterentwickeln, alle Herausforderungen zu beseitigen, mit denen Organisationen im Rahmen der Datensicherung konfrontiert werden."

Bei den jährlichen Data Breakthrough Awards handelt es sich um das führende Auszeichnungsprogramm, das begründet wurde, um die Innovatoren der Datentechnologie und die Führer und Visionäre rund um den Globus in einer Reihe von Kategorien zu küren, darunter unter anderem DataOps, Data Analytics, KI, Business Intelligence, Data Privacy und Data Storage. Das 5. jährliche Data Breakthrough Award Programm zog tausende Nominierungen aus der ganzen Welt an.

"ExaGrid Backup Storage sorgt für eine schnelle Backup-Aufnahme und Leistungswiederherstellung und besitzt umfassende Sicherheitsmerkmale, eine nicht mit dem Netzwerk verbundenen Ebene und eine Scale-out-Architektur in Verbindung mit einem branchenweit führenden Kundendienst. Die Organisationen stehen bei der Datensicherung vor einer unglaublichen Menge an Problemen, einschließlich der Deduplikation, die sich oftmals negativ auf die Sicherungs- und Wiederherstellungsleistung auswirkt", so Steve Johansson, Managing Director, Data Breakthrough. "Die einzigartige Architektur von ExaGrid, seine anhaltende Innovationskraft und sein Engagement für das Angebot der besten Backup-Speicherlösung zeichnen die Tiered Backup Storage-Lösung von ExaGrid aus. Wir freuen uns sehr, sie als unsere Data Backup Solution of the Year! 2024 auszuzeichnen."

Über ExaGrid

ExaGrid bietet Tiered Backup Storage mit einer einzigartigen Disk-Cache Landing Zone, einem Langzeitspeicher und einer Scale-Out-Architektur. Die Landing Zone von ExaGrid ermöglicht die schnellsten Backups, Wiederherstellungen und sofortige VM-Recoveries. Repository Tier zeichnet sich durch die niedrigsten Kosten für die Langzeitspeicherung aus. ExaGrids Scale-Out-Architektur beinhaltet vollständige Appliances und sorgt für ein Backup-Fenster mit einer festen Dauer bei wachsendem Datenvolumen, wodurch teure umfassende Upgrades und veraltete Produkte vermieden werden. ExaGrid bietet den einzigen zweigliedrigen Backup-Speicheransatz mit einem netzwerkunabhängigen Tier, verzögerten Löschvorgängen und unveränderlichen Objekten zur Wiederherstellung nach Ransomware-Angriffen.

ExaGrid beschäftigt Vertriebs- und Systemingenieure in den folgenden Ländern: Argentinien, Australien, Benelux, Brasilien, Kanada, Chile, GUS, Kolumbien, Tschechische Republik, Frankreich, Deutschland, Hongkong, Indien, Israel, Italien, Japan, Mexiko, Nordische Länder, Polen, Portugal, Katar, Saudi-Arabien, Singapur, Südafrika, Südkorea, Spanien, Türkei, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich, USA und weitere Regionen.

Besuchen Sie uns auf exagrid.com oder vernetzen Sie sich mit uns auf LinkedIn. Lesen Sie in unseren Kundenberichten. ExaGrid is proud of our +81 NPS score!

ExaGrid ist eine eingetragene Marke von ExaGrid Systems, Inc. Alle anderen genannten Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Über Data Breakthrough

Als Teil von Tech Breakthrough, einer führenden Plattform für Market Intelligence und die Würdigung innovativer und führender Unternehmen aus dem Technologiebereich, hat sich das Data Breakthrough Awards Programm zum Ziel gesetzt, herausragende Technologien, Services, Unternehmen und Produkte im Bereich der Datentechnologien zu würdigen. Das Data Breakthrough Awards Programm bietet ein Forum für die öffentliche Würdigung der Erfolge von Datenunternehmen und -lösungen in verschiedenen Kategorien wie Data Analytics, Management, Infrastruktur und Hardware, Speicher, Business Intelligence und mehr. Weitere Informationen finden Sie unter DataBreakthroughAwards.com.

Tech Breakthrough LLC unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in unseren Anerkennungsprogrammen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur Anbieter mit Auszeichnungen zu wählen. Die Anerkennung von Tech Breakthrough LLC besteht aus den Meinungen der Tech Breakthrough LLC Organisation und sollte nicht als Tatsachenbehauptung ausgelegt werden. Tech Breakthrough LLC lehnt alle ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf dieses Anerkennungsprogramm ab, einschließlich jeglicher Garantien für die Marktgängigkeit oder die Eignung für einen bestimmten Zweck.

