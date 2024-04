Der Preis wird organisiert von der AEON Environmental Foundation und dem Secretariat of the Convention on Biological Diversity

Der MIDORI Prize for Biodiversity 2024, für den ab sofort Nominierungen eingereicht werden können verfolgt das Ziel, positive Maßnahmen für die biologische Vielfalt zu fördern und andere zu inspirieren, indem die bemerkenswerte Arbeit der Preisträger vorgestellt wird. Der Aufruf zur Einreichung von Nominierungen gilt noch bis zum 15. Juni 2024.

Der MIDORI Prize, ein alle zwei Jahre vergebener internationaler Preis, der gemeinsam von der AEON Environmental Foundation und dem Secretariat of the Convention on Biological Diversity (CBD) organisiert wird, ehrt Personen, die herausragende Beiträge zur Erhaltung und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt geleistet haben.

Der Preis wurde von der AEON Environmental Foundation während des 2010 International Year of Biodiversity ins Leben gerufen. Bislang haben 19 Personen aus 17 Ländern den Preis erhalten.

Der Preis wird während der sechzehnten Tagung der Conference of the Parties (COP 16) der CBD verliehen, die vom 21. Oktober bis 1. November 2024 in Cali, Kolumbien, unter dem Motto "Peace with nature" (Frieden mit der Natur) stattfinden wird. Um die Zusammenarbeit mit den Preisträgern zu stärken, sind im Anschluss bis 2025 verschiedene Initiativen zur Verbreitung ihrer Aktivitäten geplant, wie zum Beispiel die Veranstaltung von Foren in den Herkunftsländern der Preisträger.

Nominierungen werden über die Website der AEON Environmental Foundation entgegengenommen.

https://www.aeon.info/ef/en/

Details Ausschreibungszeitraum: 15. April bis 15. Juni 2024 Förderfähigkeit: Personen, die auf globaler, regionaler oder kommunaler Ebene herausragende Leistungen in Bezug auf die Erhaltung, nachhaltige Nutzung, Förderung, Aufklärung und gemeinsame Nutzung der biologischen Vielfalt gezeigt haben Organisator: AEON Environmental Foundation und Secretariat of the Convention on Biological Diversity (SCBD) Nominale Unterstützung: Ministerium für Umwelt der japanischen Regierung, Japanisches Ministerium für auswärtige Angelegenheiten Anzahl der Preisträger: Zwei Preisgeld: Jeweils 100.000 US-Dollar Preisverleihung: Ende Oktober 2024 (am Tagungsort der COP 16) Bewerbungsverfahren: Siehe Website der Stiftung unter https://www.aeon.info/ef/en/

