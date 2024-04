"Tamagotchi Uni" wird von der Xsolla Web Shop-Technologie betrieben, um die Interaktion mit Spielern und den Verkauf von digitalen Inhalten weltweit zu unterstützen.

Xsolla, ein globales Unternehmen für das Geschäft mit Videospielen, hat erfolgreich die in Tokio ansässige Bandai Co. Ltd. bei der Einführung des Spiels "Tamagotchi Uni" unterstützt. Dabei kam die Xsolla Web Shop-Technologie zum Einsatz. Xsolla ist spezialisiert auf moderne Bezahlsysteme für Spiele auf den unterschiedlichsten Plattformen, wie zum Beispiel Mobilgeräte, PCs, die Cloud und das Web. Dabei sollen die Interaktion der Spieler angeregt und ihre Wünsche erfüllt werden.

Dank der Partnerschaft sollen Nutzer von "Tamagotchi Uni" ein Bezahlsystem vorfinden, über das sie für ihre Spiele zahlen und digitale Inhalte herunterladen können. Es stehen zahlreiche Optionen für die Bezahlung zur Verfügung. Da diese Lösung weltweit in mehreren Ländern eingesetzt werden kann, ist "Tamagotchi Uni" mit einer globalen Reichweite ausgestattet und lässt sich skalieren, was den Umsatz steigert.

David Stelzer, President von Xsolla, drückte seine Begeisterung über die Zusammenarbeit aus: "Die Partnerschaft mit Bandai Co., Ltd. und der Einbau unseres Zahlungssystems in 'Tamagotchi Uni' ist ein wichtiger Meilenstein. Es handelt sich nicht mehr nur um Technologie, sondern um eine Verbesserung der wahrgenommenen Spielqualität für den Nutzer weltweit. Und dadurch steigen die Umsätze aus 'Tamagotchi Uni'."

Über Tamaverse Ticket Shop

"Tamaverse Ticket Shop" ist eine digitale Handelsplattform, wo man direkt "Tamaverse Tickets" kaufen kann, um "Tamagotchi Uni" auf der Website zu spielen. Wenn die Nutzer den im Shop erworbenen Code zum Herunterladen in "Tamagotchi Uni" eingeben, können sie verschiedene Artikel wie zusätzliche Charaktere und individuelle Optionen für ihr Uni Tama herunterladen.

Hier finden Sie weitere Informationen über den Tamaverse Ticket Shop: https://ticketshop.tamagotchi-official.com/

Über Xsolla Webshop

Xsolla ist eine direkt auf Nutzer ausgerichtete geschäftliche Lösung für mobile Spiele. Der Verkauf von Währungen für das Spiel und von Artikeln auf einer Webseite stimuliert die Monetarisierung eines Spiels. Darüber hinaus können die Gebühren für eine Plattform verringert und der Umsatz gesteigert werden. In den vergangenen 18 Monaten hat Xsolla mehr als 210 Spielen bei der Errichtung von Web Shops geholfen. Xsolla bietet weltweit mehr als 700 Zahlungsmethoden und ermöglicht so in Japan und mehr als 200 Ländern die Monetarisierung.

Weitere Informationen über Xsolla Webshop finden Sie unter: https://xsolla.com/mobile-web-shop

Über Xsolla

Xsolla ist ein globales Unternehmen für die Vermarktung von Videospielen. Es bietet robuste und leistungsstarke Tools und Dienstleistungen speziell für diese Branche. Seit der Gründung im Jahr 2005 hat Xsolla tausenden von Spieleentwicklern und Publishern dabei geholfen, ihre Spiele global und plattformübergreifend zu finanzieren, vermarkten und zu monetarisieren. Xsolla versteht sich als innovativ führend und verfolgt die Mission, die komplexe Herausforderung des Vertriebs, Marketings und der Monetarisierung zu meistern, damit die Partner ihre Reichweite ausdehnen, den Umsatz steigern und Beziehungen zu Gamern auf der ganzen Welt aufbauen können. Der Hauptsitz befindet sich in Los Angeles und weitere Niederlassungen in London, Berlin, Peking, Guangzhou, Seoul, Tokio, Kuala Lumpur, Raleigh und anderen Städten auf der Welt. Xsolla unterstützt wichtige Gaming Titel wie Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo.

Weitere Informationen erhalten Sie unter xsolla.com

Über Tamagotchi Uni

Dies ist das jüngste Modell der Tamagotchi-Serie, wo Nutzer weltweit an Events teilnehmen können, indem sie sich über WLAN verbinden. Tamagotchi, das von Nutzern weltweit großgezogene Wesen, versammeln sich im Metaverse "Tamaverse" und laden unterschiedliche Gegenstände herunter.

Über Bandai

Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Spielzeug, Kapselspielzeugen, Karten, Süßigkeitenspielzeugen, Konfekt und Lebensmitteln, Textilien, Kleinigkeiten und sonstigen Produkten.

