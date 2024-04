XYZ Reality ist die führende Augmented Reality (AU)-Plattform für Rechenzentren und unternehmenskritische Entwicklung. Das Unternehmen gibt erfreut die Ernennung von den Veteranen der Rechenzentrumsbranche, Christian Belady und Brian Mattson zu strategischen Beratern bekannt. Dank ihrer reichen Erfahrung und ihrer innovativen Vision werden sie XYZ Reality dabei helfen, die Lösungen für die Erstellung von Rechenzentren auszubauen und das Produktportfolio zu erweitern.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240416684289/de/

Christian Belady (Photo: Business Wire)

Christian Belady wird als einer der 5 Menschen bezeichnet, die "Rechenzentren grundlegend verändert" haben. Er verfügt über reiche Erfahrungen, wenn es um die Verwaltung von Rechenzentren und um die Entwicklung von Rechenzentren in großem Umfang geht. Er war früher Vice President und Distinguished Engineer bei Microsoft und er hat die Entwicklung von Rechenzentren geprägt. Während seiner Zeit bei Hewlett Packard war er der Erfinder der Kennzahl Power Usage Effectiveness (PUE). Sein Fachwissen wird XYZ Reality dabei helfen, direkt beim ersten Versuch alles richtig zu machen. Belady wird die Entwicklung von Produkten unterstützen und sein im Laufe der Jahre angeeignetes Wissen über Rechenzentren weitergeben.

"Ich freue mich, XYZ Reality als strategischer Berater zur Seite zu stehen," sagte Christian Belady. "In Zeiten möglichst kurzer Entwicklungsphasen sind die Methoden des Unternehmens und deren hochmoderne Techniken zur Transformation beim Bau von Rechenzentren beeindruckend. Ich freue mich, durch meine Erfahrung und meine Kenntnisse einen Beitrag zum Erfolg zu erbringen."

Brian Mattson bringt mehr als 40 Jahre an Leitungserfahrung für große globale Engineering- und Konstruktionsprogramme in der Halbleiter- und Rechenzentrumsbranche mit. Vor seinem Wechsel zu XYZ Reality war Mattson führend bei Google, NTT Global Data Centers Americas und Microsoft tätig. Seine Erfahrungen bei Google und Microsoft mit globaler Konstruktion und der Erstellung von Infrastruktur-Lieferketten werden maßgeblich zum Wachstum von XYZ Reality beitragen.

"Wir freuen uns, Christian Belady und Brian Mattson bei XYZ Reality als strategische Berater begrüßen zu können," sagte David Mitchell, Gründer CEO von XYZ Reality. "Deren Leidenschaft, Fachwissen und innovative Ideen werden entscheidend sein, wenn wir die Rechenzentrumsbranche mit unserer Plattform transformieren. Dank der Zusammenarbeit werden wir die Steuerung unserer Echtzeit-Projekte weiter verbessern. Dies ermöglicht bei der Konstruktion eine proaktive Methode. Deren Kenntnisse über den kritischen Abstand werden Prozesse verschlanken und die Effizienz erhöhen, während wir mit proaktiven Lösungen in diesem Bereich vorangehen."

Hinweise an den Herausgeber

XYZ Reality ist ein führender Entwickler von Technologielösungen für die Konstruktion, die Eigentümern und Vertragspartnern Sicherheit bei der Verwaltung und Fertigstellung von Projekten geben. XYZ kombiniert seine Engineering Grade AR-Technologie mit umfassenden Lösungen für die Projektsteuerung. Konstruktionsteams können so genau auf der Basis von Hologrammen von 3D-Modellen bauen und ihre Projekte proaktiv mit Echtzeitkontrollen steuern. Dies ist ein revolutionärer Schritt weg von 2D-Zeichnungen und subjektiven, veralteten Daten hin zu einer Zukunft, in der jedes Projekt direkt richtig erstellt wird. Die wichtigsten Entwickler nutzen XYZ für ihre Projekte im Gesamtwert von mehr als $10 Milliarden. XYZ hat seinen Hauptsitz in London, England, und unterhält Niederlassungen auf der ganzen Welt. Mehr Informationen finden Sie unter: www.xyzreality.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240416684289/de/

Contacts:

Steph Broadfield

XYZ Reality

press@xyzreality.com