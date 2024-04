Dave Buster's setzt seine Expansion im asiatisch-pazifischen Raum mit einem wichtigen neuen Geschäft auf den Philippinen fort

Dave Buster's Entertainment, Inc. ist die ultimative Adresse für Essen, Trinken und Unterhaltung und freut sich, seine neueste Franchise-Vereinbarung bekannt zu geben, die die Entwicklung der Marke in der APAC-Region vorantreibt. Dave Buster's hat einen Vertrag über die Eröffnung von fünf neuen Filialen auf den Philippinen abgeschlossen und damit die Zahl der internationalen Entwicklungsgeschäfte auf 38 erhöht.

Antonio Bautista, Chief International Development Officer of Dave Buster's and Paul Manuud, President of The Bistro Group (Photo: Business Wire)

Antonio Bautista, Chief International Development Officer bei Dave Buster's, erklärte: "Wir sind begeistert, unsere Expansion auf den Philippinen bekannt zu geben, die einen weiteren wichtigen Meilenstein in unserer globalen Wachstumsstrategie darstellt. Unsere Partnerschaft mit The Bistro Group auf den Philippinen steht im Einklang mit unserer Mission, außergewöhnliche Erlebnisse beim 'Essen, Trinken, Spielen und Zuschauen' für ein breiteres Publikum anzubieten. Der Ruf von The Bistro Group als Trendsetter in der F&B-Branche in Südostasien und darüber hinaus macht sie zu einem idealen Partner für die Einführung unserer Marke auf dem philippinischen Markt."

Paul Manuud, Präsident von The Bistro Group: "Wir waren beeindruckt von Dave Buster's ganzheitlichem Angebot im Gastgewerbe, wo die Gäste an einem Ort essen, trinken, spielen und Sportübertragungen sehen können. Es ist ein sehr gutes Konzept, das auf den Philippinen Pionierarbeit leisten könnte, da es das erste seiner Art in der lokalen gastronomischen Landschaft ist." Er zeigte sich begeistert von der Partnerschaft und fuhr fort: "Der Einstieg in den 'Eatertainment'-Sektor mit einer renommierten Marke ist eine aufregende Entwicklung für uns. Diese Zusammenarbeit erweitert unser Portfolio und ermöglicht es uns, auf den Philippinen unvergleichliche Ess- und Unterhaltungserlebnisse anzubieten."

Dave Buster's hat mehrere strategische Initiativen umgesetzt, um eine erfolgreiche globale Expansion zu gewährleisten. Dazu gehören ein anpassbarer Footprint, der auf spezifische Marktanforderungen zugeschnitten ist, und die Lokalisierung von Menüangeboten mit hoher regionaler Resonanz, um den lokalen Vorlieben und Geschmäckern gerecht zu werden. Das Unternehmen hat außerdem ein eigenes dynamisches Preismodell eingeführt, um flexible Preisoptionen zu bieten, globale Marketingprogramme eingeführt, die demografisch unabhängig und dennoch lokal umsetzbar sind, und eine einzigartige Vergnügungsstrategie und -pakete eingeführt, um sich auf dem Markt zu differenzieren.

Dave Buster's freut sich außerdem darauf, seinen Kunden lokalisierte Unterhaltungs- und Spätprogramme anbieten zu können und neue Erlebnisse einzuführen, um die Kundenbindung im wettbewerbsintensiven Socializing-Bereich zu erhöhen. Mit diesen Initiativen ist Dave Buster's zuversichtlich, seinen Kunden weltweit ein außergewöhnliches Erlebnis bieten zu können.

Über Dave Buster's

Das 1982 gegründete Unternehmen Dave Buster's Entertainment, Inc. mit Hauptsitz in Coppell, Texas, ist Eigentümer und Betreiber von 223 Lokalen in Nordamerika, die ihren Gästen unter zwei verschiedenen Marken erstklassige Unterhaltung und gastronomische Erlebnisse bieten: Dave Buster's und Main Event. Das Unternehmen verfügt über 164 Dave Buster's-Filialen in 42 Bundesstaaten, Puerto Rico und Kanada und bietet seinen Gästen die Möglichkeit, an einem einzigen Ort zu essen, zu trinken, zu spielen und zuzuschauen". Jede Filiale bietet ein komplettes Menü mit Hauptgerichten und Vorspeisen, eine vollständige Auswahl an alkoholischen und nicht-alkoholischen Getränken sowie ein umfangreiches Unterhaltungsangebot mit Spielen und Live-Sport- und anderen Fernsehübertragungen im Mittelpunkt. Das Unternehmen betreibt außerdem 59 Geschäfte der Marke Main Event in 20 Staaten des Landes und bietet modernstes Bowling, Laser-Tag, Hunderte von Arcade-Spielen und virtuelle Realität, was es zum perfekten Ort für Familien macht, um sich zu treffen und Erinnerungen zu schaffen. Weitere Informationen finden Sie unter daveandbusters.com.

Über die The Bistro Group:

Die 1994 gegründete The Bistro Group ist eine der fortschrittlichsten Restaurantketten auf den Philippinen, die vor fast 30 Jahren mit der Einführung von TGIFridays das Konzept des Casual Dining populär machte. Ihr Erfolg führte zur Einführung anderer Weltklasse-Marken wie Italianni's, Denny's, Buffalo Wild Wings, Texas Roadhouse, Randy's Donuts und Hard Rock Café sowie asiatischer Konzepte wie Watami, Modern Shang, Bulgogi Brothers und Fish Co. Das Unternehmen ist Eigentümer und Betreiber von Bistronomia, einer Sammlung von spanischen/mediterranen Boutique-Restaurants, Las Flores, Rambla, Tomatito, BCN by Las Flores und Rumba. Zum Portfolio gehört auch TBG Elite von dem preisgekrönten Chefkoch Josh Boutwood. Zu den Spitzenrestaurants, die sich durch hochwertige Zutaten, Saisonalität und einzigartige Kochmethoden auszeichnen, gehören Helm, The Test Kitchen, Savage und Ember. Die Bistro Group wird von einer Philosophie angetrieben, bei der der Mensch im Mittelpunkt steht und die das Rückgrat ihres Erfolgs ist. Leidenschaft und Engagement sind die Triebfedern des Unternehmens... in jedem Restaurant, hinter jedem Gericht und bei jedem Service, der mit großzügiger Gastfreundschaft erbracht wird.

Restaurantkonzepte und weitere Informationen über The Bistro Group finden Sie unter https://www.bistro.com.ph/.

